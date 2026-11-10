Liepājas Simfoniskais orķestris ar Margaritu Balanas un Daglasu Bostoku tiekas neierastā britu mūzikas programmā
Liepājas Simfoniskais orķestris “Lielajā dzintarā” atskaņoja 20. gadsimta sākuma britu mūzikas programmu ar Margaritu Balanas un diriģentu Daglasu Bostoku, izceļot Elgara čella koncertu, Vona-Viljamsa Londonas simfoniju un Holsta Fantasta svītu. Tuvākie notikumi: piedalīšanās akcijas “Kultūra (iz)dzīvo” koncertā, Valsts svētku programma ar kori “Latvija” un dalība Varšavas festivālā “Eufonie”.
Sestdien, 7. novembrī, koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris kopā ar starptautiski atzīto latviešu čellisti Margaritu Balanas un britu diriģentu Daglasu Bostoku atskaņoja koncertu, kura programma atklāja trīs atšķirīgas britu mūzikas pasaules 20. gadsimta sākumā.
Koncertprogrammas centrā bija viens no izcilākajiem angļu komponistiem Edvards Elgārs un viņa Koncerts čellam un orķestrim – komponista vēlīnās daiļrades centrālais opuss un viens no čella repertuāra nozīmīgākajiem skaņdarbiem. Tā atskaņošanā kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri uz skatuves kāpa viena no savas paaudzes spožākajām čellistēm Margarita Balanas.
Maestro Daglasa Bostoka vadībā Liepājas Simfoniskais orķestris atskaņoja arī Ralfa Vona-Viljamsa Londonas simfoniju, kas ir viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta sākuma britu simfoniskajiem darbiem.
Savukārt īpašs notikums šajā koncertā bija britu komponista, kura dzimtas saknes, starp citu, saistītas arī ar Rīgu – Gustava Holsta Fantasta svītas atskaņojums, kas Liepājā piedzīvoja pirmo sastapšanos ar klausītājiem kopš tās pirmatskaņojuma tālajā 1912. gadā Londonā.
10. novembrī Rīgas Kongresu namā, apvienojoties ar citiem Latvijas profesionālajiem mūzikas kolektīviem, Liepājas Simfoniskais orķestris uzstāsies akcijas “Kultūra (iz)dzīvo” koncertā, ko tiešraidē translēs Latvijas Sabiedriskais medijs (LTV7, Latvijas Radio 3 Klasika un LSM.lv). Kultūras nozare ceļ trauksmi: zemais atalgojums apdraud Latvijas kultūras nākotni. Novembrī kultūras nozare vienojas akcijā “Kultūra (iz)dzīvo”, lai pievērstu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju uzmanību nepietiekamajam kultūras nozares finansējumam un pieaugošajai krīzei kultūras darbinieku atalgojumā. Koncerts ir aicinājums sākt sarunu ar jauno Saeimu par ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
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Nākamais Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” gaidāms 17. novembrī, kad personīgā un emocionāli piesātinātā Valsts svētku programmā diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā tas tiksies ar Valsts akadēmisko kori “Latvija”, vīru vokālo grupu “Auxilium”, dziedātājām Katrīnu Paulu Felsbergu un Ilzi Grēveli-Skaraini, kā arī ērģelnieku Aigaru Reini, lai kopīgi atskaņotu Zigmara Liepiņa monumentālo Mesu 2020 un Jāzepa Mediņa Otro simfoniju “Ziedonī”. Pateicoties koncertzāles digitālajām inovācijām, šo koncertu varēs skatīties tiešraidē koncertzāles platformā "Digitālais dzintars".
Nozīmīga pietura Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu kalendārā šomēnes būs Polija. 27. novembrī galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā orķestris uzstāsies prestižajā Varšavas filharmonijas koncertzālē kopā ar vijolnieci Kristīni Balanas, piedaloties vienā no nozīmīgākajiem starptautiskajiem mūzikas notikumiem reģionā – festivālā “Eufonie”. Koncerta programmā orķestris klausītājus vedīs ceļojumā cauri trim Baltijas jūras reģiona valstīm – Polijai, Latvijai un Somijai, atskaņojot Henriha Mikolaja Gurecka, Pētera Vaska un Žana Sibēliusa mūziku. Šo koncertu varēs klausīties arī Eiroradio un Latvijas Radio 3 tiešraidē.