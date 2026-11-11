Izdota grāmata “Liepājas Mākslas skolai 100” - gadsimts mākslā, cilvēkos un pārmaiņās
LMMDV izdod grāmatu “Liepājas Mākslas skolai 100”, kas ar fotogrāfijām, atmiņām un personību stāstiem atklāj Latvijas senākās mākslas skolas gadsimtu ilgo ceļu un nozīmi kultūrizglītībā. Izdevuma atvēršana plānota decembrī Rīgā, vienlaikus ar simtgadei veltītas izstādes atklāšanu.
Atzīmējot Liepājas mākslas skolas simtgadi, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) izdevusi grāmatu “Liepājas Mākslas skolai 100”. Tas ir plašs, fotogrāfijām, atmiņām un personību stāstiem bagāts izdevums, kas atklāj Latvijas senākās mākslas skolas simt gadu ilgo ceļu, tās attīstību un nozīmi Liepājas un Latvijas kultūrizglītības telpā.
Liepājas mākslas skolas vēsture aizsākās laikā, kad veidojās neatkarīgā Latvijas valsts. Oficiālu skolas statusu mācību iestāde ieguva 1926. gadā. Simt pastāvēšanas gados skola astoņas reizes mainījusi nosaukumu, piedzīvojusi dažādus politiskos un vēsturiskos laikmetus, pārmaiņas izglītības sistēmā, kā arī būtiski attīstījusies, paplašinot mācību programmas un pielāgojoties laikmeta prasībām. No amata mākslas izglītības tradīcijām skola pakāpeniski virzījusies uz mūsdienīgu dizaina un mākslas izglītību, saglabājot profesionālās izglītības akadēmiskos pamatus un radošo garu.
Grāmata lasītāju ved cauri nozīmīgākajiem skolas vēstures posmiem – no tās dibināšanas un pirmajiem darbības gadiem neatkarīgajā Latvijā līdz kara un okupācijas laika pārbaudījumiem, pēckara atjaunošanās procesam, Atmodai, Latvijas neatkarības atgūšanai un jaunā gadu tūkstoša pārmaiņām. Atsevišķas nodaļas veltītas skolas attīstībai, jaunu izglītības virzienu veidošanai, sadarbībai ar mūzikas izglītību, skolas zīmola attīstībai un simtgadīgā sapņa piepildījumam – jaunās skolas ēkas tapšanai.
Īpaša vieta izdevumā atvēlēta cilvēkiem, kuri veidojuši skolas identitāti un nesuši tās vārdu dažādos laikos. Nodaļā “Mūsējie” apkopotas skolas absolventu un pedagogu atmiņas, ļaujot skolas vēsturi ieraudzīt personiskos stāstos un pieredzē. Izdevumu papildina skolas fondos un bibliotēkā uzkrātās, kā arī privātkolekcijās esošās fotogrāfijas, digitalizētie fondu materiāli, arhīvu dokumenti un informācija par skolas vadītājiem, izglītības programmām un absolventiem.
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Kā uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa, grāmatas galvenā vērtība ir cilvēki, kuri simt gadu garumā veidojuši skolu un tās īpašo identitāti: “Simtgades stāstu nevar izstāstīt tikai ar datumiem un faktiem. Mainās laiki, ideoloģijas, tehnoloģijas un paaudzes, bet nemainīga paliek cilvēka vēlme radīt, meklēt skaistumu un būt pašam. Liepājas mākslas skolu visus šos simt gadus ir veidojuši cilvēki – pedagogi un audzēkņi, kuri šeit mācījušies, strādājuši, sapņojuši un attīstījušies. Māksla ir kļuvusi par tiltu starp paaudzēm un valodu, kurai nav nepieciešams tulkojums.
Man šī grāmata ir arī ļoti personisks pateicības apliecinājums skolai, kurai piederu kopš 1976. gada, kad pati sāku mācīties Bērnu mākslas skolā. Toreiz vēl nenojautu, ka reiz atgriezīšos šeit kā direktore. Šī vieta man ir devusi piederības sajūtu, drošību un ticību sev. Ar dziļu cieņu un pateicību vēlos godināt visus bijušos skolas vadītājus, pedagogus, darbiniekus, absolventus un audzēkņus, kuri šo skolu ir veidojuši un sargājuši. Mūsu uzdevums ir nosargāt tās vērtības, profesionālo kvalitāti un radošo garu arī nākamajām paaudzēm.”
Grāmatas idejas autore ir LMMDV direktore Inga Auziņa. Projekta vadību uzņēmās Inga Kuncīte, savukārt konceptu izstrādāja un tekstu sastādīja Ilze Martinsone. Tekstus veidoja un fotogrāfijas anotēja Inga Auziņa, Iveta Heinacka, Dace Rozenbaha, Inga Kuncīte, Sanda Liepa-Vjakse, Sintija Kurvina un Ieva Leismane. Grāmatas grafisko dizainu izstrādāja un maketēja Zane Kornhubere, bet korektūru un redakciju veica Gunita Lagzdiņa-Skroderēna.
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Grāmatas tapšanā izmantoti Liepājas muzeja un skolas arhīva materiāli, kā arī fotogrāfijas no privātkolekcijām. Nozīmīgu ieguldījumu devuši arī skolas nodaļu vadītāji, pedagogi un darbinieki, palīdzot atpazīt vēsturiskajās fotogrāfijās redzamos cilvēkus un notikumus.
Liepājas mākslas skolas simtgadei veltītā grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. LMMDV pateicas Liepājas muzejam par sadarbību un iespēju izmantot tā rīcībā esošos arhīva materiālus.
Grāmatas atvēršanas svētki plānoti decembrī Rīgā, vienlaikus ar Liepājas mākslas skolas simtgadei veltītās izstādes atklāšanu Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Pēc izstādes atklāšanas grāmata būs pieejama plašākai sabiedrībai.