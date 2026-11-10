Tēlnieks Egons Peršēvics atgriezies no Azerbaidžānas - Baku izstādīta viņa skulptūra
Baku atklāta Latvijas tēlnieka un LMA docenta Egona Peršēvica skulptūra “Džeirāna dvēsele”, radīta “Baku mākslas nedēļas” un starptautiskā metālmākslas simpozija “Baku Steel Art 2026” ietvaros. Darbs, iedvesmots no Kaukāza faunas un Azerbaidžānas “uguns zemes” simbolikas, interpretē gazeles ragus kā debesīs vērstas liesmu mēles.
Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku nupat atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas docenta, tēlnieka Egona Peršēvica jaunākā skulptūra ”Džeirāna dvēsele”, kas tapusi vērienīgā mākslas festivāla “Baku mākslas nedēļa” un Starptautiskā metālmākslas simpozija “Baku Steel Art 2026” ietvaros.
Mākslas doktors Egons Peršēvics ir viens no 14 tēlniekiem, kurus no dažādām valstīm izraudzījās un uzaicināja Starptautiskā metālmākslas simpozija "Baku Steel Art" rīkotāji.
“Mūs pārliecināja Egona spēcīgais mākslas darbu portfolio,” par to, kāpēc uzrunājuši tēlnieku dalībai simpozijā, stāsta tā kurators Čiprians Hopirtjans (Ciprian Hopirtean). “Kad sagaidījām topošo darbu skices, kam bija pilnībā jāatbilst simpozija uzdevuma un koncepcijas prasībām, šī latviešu tēlnieka iecere mūs ļoti iedvesmoja. Un pamatoti, jo gala rezultāts ir iespaidīgs! "Džeirāna dvēsele" ir skaists darbs ar dziļu domu, kas aizrauj arī skatītāju.”
Simpozijs norisinās sadarbībā ar rūpniecības uzņēmumu "Baku Steel Company", kura ražotnē šogad no 14. līdz 28. oktobrim mākslinieki veidoja savus tēlniecības darbus. Katru gadu simpozijā tiek pieteikta cita tēma; šī gada virstēmas “Lielais piecinieks” fokusā – Kaukāza īpašā savvaļas daba, proti, pieci Kaukāza faunas pārstāvji: gazele, leopards, brūnais lācis, pelēkais vilks un ērglis, kā arī trauslais līdzsvars starp dabu, kultūru un cilvēka atbildību. Koncepcija un izstrādātas darba skices katram tēlniekam bija jāiesūta un jāsaskaņo ar rīkotājiem vēl pirms došanās uz Baku.
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“Savā darbā vēlējos attēlot azarbaidžāņiem tik nozīmīgās gazeles (džeirāna) tēlu, īpašu uzmanību veltot tās graciozajiem ragiem. Uzsverot to, ka Azerbaidžāna sevi dēvē par uguns zemi, interpretēju džeirāna ragu nozīmi, pārvēršot tos divās liesmu mēlēs, kas tiecas debesīs,” par Baku radīto skulptūru stāsta Egons Peršēvics.
"Baku Steel Art" simpozijs Azerbaidžānā norisinās jau trešo gadu, un šogad tas iekļauts vērienīgā mākslas festivāla „Baku Art Weekend” programmā.
Simpozija laikā tapušās skulptūras līdz novembra beigām ir apskatāmas Baku pilsētvidē – pie Akmens hronikas muzeja (Stone Chronicle Museum) Baku krastmalas teritorijā.
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