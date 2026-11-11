Iecavā izveidota jauna dabas izziņas taka “Pa koku pēdām”
Iecavas muižas parkā izveidota jauna digitāla dabas izziņas taka ar informatīvām plāksnītēm un QR kodiem pie retajiem kokiem, kas aicina apmeklētājus apvienot pastaigu ar zināšanām. Projektu īstenojis students Emīls Klāsups sadarbībā ar vietējām organizācijām, stiprinot aktīvu dzīvesveidu un kopienas iesaisti.
Iecavas muižas parks ieguvis jaunu un izzinošu papildinājumu. Tajā pie vairākiem īpašiem un retāk sastopamiem kokiem izvietotas koka informatīvās plāksnītes, savukārt interesentiem radīta iespēja doties digitālā dabas izziņas maršrutā, izmantojot kvadrātkodus.
Ideju par takas izveidi īstenojis iecavnieks Emīls Klāsups, kurš Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmā “Sporta zinātne” apgūst kvalifikāciju “Rekreācijas speciālists”. Izstrādājot diplomdarbu, viņš nolēmis pilnveidot Iecavas parka rekreācijas un tūrisma vidi.
Īstenojot ieceri, nozīmīga loma bijusi sadarbībai ar vietējām organizācijām un uzņēmumiem. Biedrības “Cerību spārni” dalībnieki palīdzēja sagatavot koka dēlīšus apdrukai, kā arī piedalījās informatīvo plāksnīšu izvietošanā parkā. Savukārt uzņēmums “Drukā Bauskā” sniedza atbalstu, samazinot apdrukas izmaksas.
Īpašu paldies Emīls velta Sarmītei Avotai, kuras atbalsts un sniegtās zināšanas palīdzēja atlasīt kokus un veidot maršrutu tā, lai apmeklētājiem būtu iespēja izbaudīt garāku un daudzveidīgāku pastaigu.
Jaunā taka ļauj parku iepazīt ikvienam sev piemērotā tempā. Pie katras informatīvās plāksnītes izvietots QR kods, kas aizved uz platformā “izi.TRAVEL” izveidoto dabas izziņas maršrutu. Tur pieejama īsa informācija par konkrēto koku, interesanti fakti un neliels dabas izziņas uzdevums.
Lai gan taku ieteicams sākt no pirmā pieturpunkta un iziet secīgi, apmeklētāji paši var izvēlēties sev piemērotāko maršrutu un garumu. Dodoties pa visiem pieturpunktiem pēc kārtas, pastaiga var sasniegt aptuveni 2,5 līdz 3 kilometru garumu. Vienlaikus ikviens var izvēlēties apskatīt tikai sev interesējošos kokus un taku izbaudīt jebkurā gadalaikā.
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Maršrutā iekļautais koku klāsts apliecina dabas daudzveidību. Katram kokam ir savs stāsts, izcelsme vai īpašas iezīmes. Piemēram, takā apskatāmi vairāki ozoli, taču katrs no tiem ir unikāls - ar atšķirīgu vēsturi, izskatu vai šķirnes raksturojumu.
Projekta autors uzsver, ka takas galvenais mērķis ir apvienot kustību, atpūtu un jaunu zināšanu iegūšanu. “Šī taka sniedz cilvēkiem iespēju vienlaikus būt dabā, kustēties un uzzināt ko jaunu. Mans mērķis bija radīt papildu iemeslu apmeklēt Iecavas muižas parku, vienlaikus veicinot aktīvu dzīvesveidu, interesi par dabu un sociālo iekļaušanu. Tā ir rekreācijas būtība – jēgpilna brīvā laika pavadīšana, kas pozitīvi ietekmē cilvēka fizisko, emocionālo un sociālo labsajūtu.”
Jaunā dabas izziņas taka ir piemērs tam, kā sadarbojoties izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, iespējams radīt vērtīgu pienesumu vietējai kopienai. Tā aicina gan iecavniekus, gan viesus iepazīt parku no jauna, atklājot tajā augošo koku daudzveidību un stāstus, kas ikdienas steigā nereti paliek nepamanīti.