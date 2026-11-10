Liepāja 2027 programmu “Jāņi lauku sētās” papildina vienpadsmit jauni kultūrtūrisma projekti
Nodibinājums “Liepāja 2027” līdzfinansējuma konkursā “Jāņi lauku sētās” no 14 pieteikumiem atbalstījis 11 projektus ar kopējo finansējumu 80 000 eiro, lai 2027. gada 21.–23. jūnijā autentiskās lauku sētās Kurzemē atdzīvinātu Jāņu un vasaras saulgriežu tradīcijas. Pasākumi iekļauti “Ziemeļu Saulgriežu” programmā, stiprinot vietējās kopienas un sasaisti ar Baltijas un Ziemeļvalstu kultūrām.
Noslēdzies nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) līdzfinansējuma konkurss “Jāņi lauku sētās”, kurā saņemti 14 projektu pieteikumi no Liepājas, Kuldīgas novada un Dienvidkurzemes novada. Pēc pieteikumu izvērtēšanas atbalstīti 11 projekti. Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 80 000 eiro.
“Saņemtie projektu pieteikumi apliecina, ka lauku sētu saimniekiem un vietējām kopienām ir gan vēlme, gan idejas Jāņu tradīcijas saglabāt un turpināt mūsdienīgā veidā. Atbalstītie projekti ļaus svētku kultūru piedzīvot tās vēsturiskajā vidē – lauku sētās –, kur tradīcijas, cilvēki un vietu stāsti veidos dzīvu un kopīgu pieredzi,” uzsver Liepāja 2027 mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.
Konkursā iesniegtās ieceres vērtētas, ņemot vērā to saturisko kvalitāti un atbilstību Jāņu un vasaras saulgriežu tradīcijām, pasākuma pieejamību, lauku sētas spēju uzņemt apmeklētājus, komandas gatavību īstenot ieceri, budžeta pamatotību un projekta ieguldījumu kultūrtūrisma attīstībā. Papildu punktus saņēma pretendenti, kuri 2026. gada pavasarī piedalījās meistarklašu ciklā “Jāņi lauku sētās”.
Atbalstītie projekti:
● Jāņi lauku sētā “Ratnieki”, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads - apmeklētāji kopīgi gatavosies svētkiem, pīs vainagus, darinās lāpas, ies rotaļās un dejās, bet vakara kulminācijā piedzīvos saulrieta rituālu, Jāņu uguns iedegšanu un pūdeles dedzināšanu. Projektam piešķirts finansējums 7 805 eiro apmērā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
● Jāņi Papes Ķoņu ciema “Vītolniekos”, Pape, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads - Rucavas Jāņu tradīcijas tiks piedzīvotas kopīgā sētas pušķošanā, vainagu pīšanā, sadziedāšanās, rotaļās un dančos, saulrietu pavadot jūrmalā un nakti turpinot pie ugunskura. Projektam piešķirts finansējums 8 000 eiro apmērā.
● Dižie Jāņi “Dižozolos”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads - divu dienu svētkos paredzētas siera siešanas, vainagu, lāpu un ugunsplostu darināšanas meistarklases, kopīga sētas rotāšana, danči, dziesmas, pūdeles iedegšana un ugunsplostu palaišana dīķī. Projektam piešķirts finansējums 6 140 eiro apmērā.
● Jāņu diena Āžkalnos, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads - meža ieskautajā lauku sētā apmeklētāji iesaistīsies siera siešanā, vainagu pīšanā, māla un loku darbnīcās, senajās rotaļās un dančos, kā arī Jāņu uguns sagatavošanā un lāpu gājienā. Projektam piešķirts finansējums 7 999 eiro apmērā.
● Jāņi lauku sētā “Mežlauki”, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads - bezmaksas pasākumā varēs iepazīt Jāņu zāles, pīt vainagus, darināt lāpas, vērot siera gatavošanu un līdzdarboties rotaļās, dziesmās, dančos un Jāņu uguns rituālā. Projektam piešķirts finansējums 5 000 eiro apmērā.
● Jāņi lauku sētās “9 DĀRZI” / Ziemeļu Saulgrieži Kazdangā, “Māras dārza spēks un pirtiņa”, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads - līdzdalībā balstītajos svētkos tiks izzināti augi un pirts tradīcijas, kopīgi gatavots svētku mielasts un vides objekts “9 DĀRZU SAULE”, bet nakts noslēgsies ar aplīgošanas gājienu un saullēkta sagaidīšanu. Projektam piešķirts finansējums 8 000 eiro apmērā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
● Jāņi lauku sētā “OTAS”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads - mūsdienīgā saulgriežu pieredzē apmeklētāji kopīgi pīs vainagus, sies sieru, darinās svētku atribūtus, muzicēs un dejos, bet vakara kulminācijā piedzīvos uguns rituālu, ugunsratu un pūdeles dedzināšanu. Projektam piešķirts finansējums 7 700 eiro apmērā.
● Saulgrieži “Maztāšos”, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads - saulgriežu svinībās vietējie pašdarbības kolektīvi, folkloras un amatniecības meistari atdzīvinās un popularizēs latviskās Jāņu tradīcijas autentiskā lauku sētas vidē. Projektam piešķirts finansējums 7 950 eiro apmērā.
● Jāņi lauku sēta “Ziemeļi”, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads - ģimenēm un plašākai sabiedrībai paredzētajās svinībās notiks vainagu un lāpu darināšana, rotaļas, danči un folkloras programma, vakaru noslēdzot ar kopīgu pulcēšanos pie ugunskura. Projektam piešķirts finansējums 7 470 eiro apmērā.
● Saulgriežu (ne)miers Jaunliepājā, Annas tirgus laukums - vēsturiskajā tirgus laukumā paredzēta kopīga pušķošana, Kurzemes folkloras programma, siera gatavošanas un degustācijas meistarklases, vainagu pīšana un latvju zīmju iepazīšana hennas tehnikā. Projektam piešķirts finansējums 7 345 eiro apmērā.
● Saulgrieži Golta sētā, Golta radošā namiņa pagalms, Liepāja - Vecliepājas pagalmā apmeklētāji pušķos sētu, pīs vainagus, iepazīs Jāņu zāles, dziedās, ies rotaļās un dančos, kā arī piedalīsies otrreizēji pārstrādāta papīra radošajā darbnīcā. Projektam piešķirts finansējums 1 100 eiro apmērā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atbalstītie notikumi norisināsies lauku sētās no 2027. gada 21. līdz 23. jūnijam.
“Jāņi lauku sētās” ir daļa no Liepāja 2027 projektu kopas “Ziemeļu Saulgrieži”, kas pievērš uzmanību latviešu Jāņu un saulgriežu svinēšanas tradīcijām, to saglabāšanai un mūsdienīgai turpināšanai, vienlaikus veidojot saikni starp Baltijas un Ziemeļvalstu kultūrām. Atbalstītie pasākumi aicinās vasaras saulgriežus piedzīvot autentiskā vidē, iepazīstot vietējās tradīcijas, kopienas un lauku sētu stāstus.
Projektu “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta” realizē nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027”, Liepājas valstspilsētas pašvaldība un oficiālie partneri – Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Kuldīgas novada pašvaldība. Līdzfinansē Kultūras ministrija. “Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris gaisa mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS "Air Baltic Corporation", partneris finanšu pratības un biznesa izaugsmes veicināšanā AS "SEB banka”, sauszemes mobilitātes partneris SIA “Lux Express Latvia”, partneris juridiskajos jautājumos SIA “Sorainen ZAB”, ūdens transporta mobilitātes un starptautiskās komunikācijas partneris SIA “Stena Line” un auto nomas partneris "SIXT". Informē – VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs", SIA “Žurnāls Santa”, SIA "Tvnet grupa", AS "Kurzemes Radio".