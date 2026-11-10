Saldū pabeigta Nākotnes ielas posma labiekārtošana un izbūvēti jauni stāvlaukumi
Saldū pabeigta Nākotnes ielas posma pārbūve no Rīgas ielas līdz Cieceres ielai, sakārtojot brauktuvi, stāvlaukumus un inženierkomunikācijas, ierīkojot jaunu apgaismojumu un labiekārtojot apkārtni. Īpaša uzmanība veltīta drošībai pie PII “Zīlīte”, kur pārcelta ieeja un izveidota ērta apstāšanās vieta vecākiem.
9. novembrī Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un SIA “SC Grupa” valdes priekšsēdētājs Gints Karols tikās Nākotnes ielā, lai kopīgi apsekotu paveiktos ielas un stāvlaukumu pārbūves darbus.
Nākotnes ielas posmā no Rīgas ielas līdz Cieceres ielai būvdarbi ir sekmīgi noslēgušies. Pēc pārbūves iela un tās apkārtne ir kļuvusi sakārtotāka, drošāka un ērtāka gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Īpaši domāts arī par drošību pie pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” – pārcelta iestādes ieeja un izveidota ērta un droša apstāšanās vieta bērnu vecākiem, lai bērnu nogādāšana un sagaidīšana izglītības iestādē būtu ērtāka un drošāka.
Projektā paveikti šādi darbi:
- Pārbūvēta ielas brauktuve un izbūvēti jauni stāvlaukumi – atjaunots Nākotnes ielas posms no Rīgas ielas līdz Cieceres ielai un izveidotas stāvvietas vieglajām automašīnām.
- Sakārtoti pazemes inženiertīkli – izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, atjaunoti siltumapgādes, gāzes un elektroapgādes tīkli, kā arī izbūvēta pašvaldības sakaru kabeļu kanalizācija.
- Ierīkots jauns apgaismojums – izbūvēta mūsdienīga ielas apgaismojuma sistēma.
- Labiekārtota apkārtējā vide – sakopta un apzaļumota teritorija.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts pateicās SIA “SC Grupa” komandai par kvalitatīvi un noteiktajā laikā paveiktajiem būvdarbiem, uzsverot, ka sakārtota pilsētas infrastruktūra ir nozīmīgs ieguvums gan iedzīvotājiem, gan pilsētas attīstībai.
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Savukārt SIA “SC Grupa” valdes priekšsēdētājs Gints Karols atzina, ka strādāt savā pilsētā vienmēr ir īpaša atbildība un vienlaikus liels gandarījums. Paveikto novērtē ne tikai uzņēmuma darbinieki un viņu ģimenes, bet arī Saldus iedzīvotāji, kuri sakārtoto vidi ikdienā izmanto un redz paveiktā darba rezultātu.
Projekta īstenošanā iesaistītie:
- Būvprojekta izstrādātājs un autoruzraudzība – SIA “Firma L4”.
- Būvdarbu veicējs – SIA “SC Grupa”.
- Būvuzraudzība – SIA “IngWay”.