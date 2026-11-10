Jelgavas līnijā novembrī divreiz mainīsies vilcienu kustības saraksts
Vivi novembrī divreiz mainīs Jelgavas līnijas vilcienu kustības sarakstu VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbu dēļ — no 13. līdz 16. novembrim un no 17. novembra — saglabājot reisu skaitu, bet mainot atiešanas laikus un sliežu ceļus vairākās pieturās, kā arī atsevišķos reisos uz Liepāju un Dubultiem. Pasažieri aicināti pirms brauciena pārbaudīt aktuālo grafiku un atiešanas ceļu Vivi tīmekļvietnē vai lietotnē.
Vivi vilcienu reisiem Jelgavas līnijā novembrī VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbu dēļ divas reizes mainīsies kustības saraksts: 13. novembrī un 17. novembrī. Vilcienu reisu skaits tiks saglabāts nemainīgs, taču izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu un Liepāju, gan uz Dubultiem. Vivi aicina pasažierus pirms katra reisa pārliecināties par aktuālo vilcienu kursēšanas laiku un ceļu, no kura aties vilciens.
No 13. līdz 16. novembrim mainīsies vilcienu kursēšanas saraksts Jelgavas virzienā, savukārt vilcieni Liepājas virzienā aties ierastajā laikā, taču pienāks divas līdz desmit minūtes vēlāk nekā ierasts. Būs ietekmēts arī viens rīta reiss maršrutā Rīga–Dubulti, kas kursēs divas minūtes agrāk nekā ierasts – plkst. 7.21.
No 17. novembra vēlreiz mainīsies vilcienu kursēšanas saraksts Jelgavas virzienā un pirmā un pēdējā elektrovilciena vietā šajā maršrutā kursēs dīzeļvilciens. Rīta reiss no Liepājas uz Rīgu aties trīs minūtes agrāk nekā ierasts – plkst. 4.54, vakara reiss no Liepājas ceļu sāks ierastajā laikā, bet Rīgā ieradīsies divas minūtes vēlāk – plkst. 21.12. Savukārt viens rīta reiss maršrutā Rīga–Dubulti kursēs divas minūtes agrāk nekā ierasts – plkst. 7.21.
Šajās dienās pasažieriem ir būtiski pievērst uzmanību sliežu ceļiem, no kuriem aties vilciens posmā Torņakalns–Jelgava. Turklāt šajās dienās elektrovilcieni un dīzeļvilcieni vairākās pieturās aties no atšķirīgiem ceļiem.
No 13. līdz 16. novembrim visi elektrovilcieni pieturās Bieriņi/Bērnu slimnīca, BA Turība, Tīraine, Medemciems, Jaunolaine un Dalbe abos virzienos aties no 2. sliežu ceļa, bet dīzeļvilcieni BA Turība un Tīraine aties no 1. ceļa. Būtiskas izmaiņas būs arī Olainē. Tur visi elektrovilcieni aties no 5. ceļa, bet dīzeļvilcieni virzienā uz Jelgavu aties no 3. sliežu ceļa, izņemot svētdienās kursējošo reisu uz Liepāju plkst. 14.17, kas aties no 5. ceļa, savukārt virzienā uz Rīgu dīzeļvilcieni aties no 4. sliežu ceļa.
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No 17. novembra vairākās pieturās vēlreiz mainīsies ceļi, no kuriem aties vilcieni. Torņakalna stacijā visi elektrovilcieni virzienā uz Jelgavu aties no 1. ceļa, bet dīzeļvilcieni tāpat kā līdz šim aties no 2. ceļa. Pieturā Dalbe vilcieni atsāks kursēt kā ierasts, tātad uz Jelgavu vilcieni aties no 1. ceļa, bet uz Rīgu no 2. ceļa.
Savukārt visi elektrovilcieni pieturās Bieriņi/Bērnu slimnīca, BA Turība, Tīraine, Medemciems un Jaunolaine turpinās abos virzienos atiet no 2. sliežu ceļa, bet dīzeļvilcieni BA Turība un Tīraine aties no 1. ceļa. Tāpat arī Olainē visi elektrovilcieni turpinās atiet no 5. ceļa, bet dīzeļvilcieni virzienā uz Jelgavu aties no 3. sliežu ceļa, izņemot reisu uz Liepāju plkst. 14.17, kas aties no 5. ceļa, bet virzienā uz Rīgu– no 4. sliežu ceļa, izņemot pirmo rīta reisu plkst. 4.33, kas aties no 5. ceļa.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.