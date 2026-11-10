Dienvidkurzemes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība komentē izbraukumus oktobrī
Oktobris Dienvidkurzemes novada brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem bijis īpaši darbīgs: dzēsti ugunsgrēki, novērstas tehniskas ķibeles un likvidēti vētru postījumi, vienlaikus iesaistoties sabiedrībā un atgādinot par ugunsdrošību apkures sezonā.
Oktobris Dienvidkurzemes novada brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem aizritējis spraigi – līdzās ikdienas izsaukumiem, rudens vētras postījumu novēršanai un tehniskajiem darbiem uzņemti arī viesi.
Ugunsgrēki un tehniskās ķibeles
- Gaviezes pagastā dzēsts degošs kombains.
- Kazdangas pagastā liesmas bija pārņēmušas elektrības skapi, savukārt Priekulē - elektrības skapis bīstami dūmoja.
- Otaņķu pagastā veiksmīgi likvidēts ugunsgrēks palīgēkā.
- Devās uz izsaukumu Tadaiķu pagastā, kur tika ziņots par degošu automašīnu. Ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka tas ir viltus izsaukums un neviens nav cietis.
Vēja un vētras seku likvidēšana
Rudens vēji darīja savu, tāpēc vairākkārt brīvprātīgie ugunsdzēsēji devās atbrīvot brauktuves no lūzušiem kokiem, lai atjaunotu drošu satiksmi:
- Zāģēja un vāca kokus no ceļa braucamās daļas Rucavas un Otaņķu pagastos.
- Pāvilostā situācija bija saspringtāka - koki pāri ceļam bija pārkrituši vairākās vietās. Visas brauktuves operatīvi atbrīvoja.
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Kopā ar sabiedrību
Durbes ugunsdzēsēju komanda savās telpās uzņēma pārgājiena "Ejam visi" dalībniekus no visas Latvijas. Viesiem bija iespēja ielūkoties ugunsdzēsēju depo vēsturē un iepazīt ikdienas darba aizkulisēs.
Sākoties aktīvajai apkures sezonai, aicinām ikvienu laikus iztīrīt mājokļu dūmvadus un pārbaudīt apkures ierīces. Tāpat, tuvojoties valsts svētkiem, aicinām svinēt atbildīgi un neaizmirst par ugunsdrošību.
Ja notikusi nelaime un nepieciešama palīdzība zvaniet 112.