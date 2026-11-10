Ziemassvētku gaidīšanas laikā gaismu izrāde "Interlude" aicina uz diviem īpašiem koncertiem
10. decembrī Rīgas Reformātu baznīcā ar diviem dzīvās mūzikas koncertiem plkst. 17.00 un 19.00 atgriezīsies multimediālā gaismu izrāde "Interlude".
Pēc pavasarī izpārdotajiem koncertiem skatītājiem atkal būs iespēja piedzīvot komponista un ģitārista Kaspara Zemīša un Valsts akadēmiskā kora "Latvija" dzīvo izpildījumu, kas kopā ar iespaidīgām gaismas projekcijām veidos īpašu māksliniecisku pieredzi Ziemassvētku gaidīšanas laikā.
Adventes laikā, kad svētku gatavošanās rosība mijas ar vēlmi pēc miera un pārdomām, "Interlude" aicina uz brīdi apstāties ikdienas steidzīgajā ritmā un veltīt laiku sev, ļaujoties kormūzikas un ģitāru stīgu skaņu valdzinājumam. Koncertā Kaspara Zemīša skaņdarbs “Sanctus. The Return”, kas sākotnēji radīts kā mesa “Mana lūgšana” korim un ģitārai, savīsies ar multimediju mākslinieka Māra Kalves radītajām gaismu gleznām, piešķirot baznīcas telpai jaunu krāsu dimensiju.
Atšķirībā no ierastās koncerta formas, kurā publika māksliniekus vēro no skatītāju zāles, "Interlude" klausītāji atradīsies pašā notikuma centrā, visapkārt izjūtot Valsts akadēmiskā kora "Latvija" balsu skanējumu un Kaspara Zemīša ģitārspēli.
"Interlude" dzīvajā izpildījumā pirmoreiz izskanēja šī gada 2. aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, kad abi koncerti Rīgas Reformātu baznīcā bija pilnībā izpārdoti. Decembra koncerti būs nākamā iespēja klātienē piedzīvot šo muzikālo un vizuālo notikumu, baudot mūziķu klātbūtni un dzīvo izpildījumu.
"Interlude" ir Latvijā radīta, līdz šim nebijusi multimediāla gaismas un mūzikas izrāde, kas saņēmusi Latvijas Sabiedriskā medija gada balvu “Kilograms kultūras 2025” kategorijā “Pārsteigums”. Ikdienā izrādi digitālā formātā iespējams baudīt Rīgas Reformātu baznīcā, kur Kaspara Zemīša mūzika, Valsts akadēmiskā kora "Latvija" dziedājums un multimediju mākslinieka Māra Kalves radītās gaismu projekcijas saplūst vienotā mākslas pieredzē.
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Divi "Interlude" dzīvās mūzikas koncerti šajā Adventē notiks 10. decembrī plkst. 17.00 un 19.00 Rīgas Reformātu baznīcā, Mārstaļu ielā 10, Rīgā.