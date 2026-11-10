Latvijas dzimšanas diena Brīvības laukumā tiks svinēta ar vērienīgu koncertu “Brīvības ainavas” un gaismas uzvedumu
18. novembrī ar vērienīgu svētku koncertu “Brīvības ainavas” un pēc tam sekojošu gaismas uzvedumu Brīvības laukumā tiks svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadiena.
Koncerta “Brīvības ainavas” centrālais tēls ir dižkoks – Latvijas valsts, tautas un kultūras simbols. Tāpat kā koks dziļi iesakņojas zemē, iztur vētras un turpina augt, arī Latvija savas pastāvēšanas laikā ir apliecinājusi spēju pārvarēt grūtības, saglabāt savas vērtības un atjaunoties.
“Koncerta idejas un repertuāra pamatā ir Latvijas Kultūras kanona astoņas ainavas, kas atklāj Latvijas dabas un cilvēka mijiedarbības radīto daudzveidību. Ar gaismas, videoprojekciju un scenogrāfijas palīdzību dižkoks pārtaps dažādos Latvijas dabas tēlos. Koks kļūs par vienojošu simbolu, kas savieno Latvijas vietas, cilvēkus un paaudzes,” stāsta koncerta režisors Sandis Kalniņš.
Koncertā uzstāsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa “Neaizmirstulītes” un trio “Oranžās”. Muzikālo pavadījumu nodrošinās Gundars Caune (taustiņinstrumenti), Raitis Aukšmuksts (sitaminstrumenti), Kristens Kupčs (elektriskā un akustiskā ģitāra), Rolands Stepanovs (basa ģitāra) un Artūrs Sebris (saksofons). Koncertu vadīs aktieri Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris.
Koncerta koncepcijas autors un režisors ir Sandis Kalniņš, koncepcijas līdzautore, scenogrāfe un video māksliniece – Austra Sniķere. Muzikālais producents ir Uldis Timma, stiliste – Dace Grīnberga, gaismu mākslinieki – Jānis Pētersons un Rihards Kauliņš, skaņu režisors – Mārtiņš Porters.
Svētku koncerta noslēgumā plkst. 20.00 izskanēs Latvijas Valsts prezidenta uzruna un Latvijas valsts himna. Savukārt no plkst. 20.10 līdz 23.00 Brīvības laukumā būs skatāms gaismas uzvedums, kas ilgs četras līdz piecas minūtes un tiks atkārtots ik pēc desmit minūtēm.
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Svētku programma Brīvības laukumā, 18. novembrī:
18.00 – 18.45 Folkloras kopas “Vilkači” koncerts;
19.00 – 20.00 Svētku koncerts “Brīvības ainavas”;
20.00 – 20.10 Latvijas valsts prezidenta uzruna un himna;
20.10 – 23.00 Gaismas uzvedums (uzvedums ilgst 4-5 minūtes ar atkārtojumu ik pa 10 minūtēm).
Šis ir viens no Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajiem pasākumiem Rīgā. Ar visiem valsts svētku pasākumiem Rīgā var iepazīties tīmekļvietnē www.kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās “Rīga” un “Rīgā notiek”.