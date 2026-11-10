“Spēlmaņu nakts” mūža balvas saņems Inta Tirole un Juris Bartkevičs
Dailes teātrī 23. novembrī “Spēlmaņu nakts” balvas par mūža ieguldījumu skatuves mākslā saņems Latvijas Nacionālā teātra aktrise Inta Tirole un Dailes teātra aktieris Juris Bartkevičs.
Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) ar Kultūras ministrijas, Borisa un Ināras Teterevu fonda un Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu 2026. gada 23. novembrī Dailes teātrī organizē 33. Gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” (2025./2026. gada sezonas) apbalvošanas ceremoniju. Šogad balvas “Par mūža ieguldījumu skatuves mākslā” saņems "Latvijas Nacionālā teātra" aktrise Inta Tirole un "Dailes teātra" aktieris Juris Bartkevičs. Balvas “Par mūža ieguldījumu skatuves mākslā” saņēmējus izvēlas LTDS valde.
Inta Tirole
Latvijas Nacionālajā teātrī aktrise nonāca pēc Teātra fakultātes beigšanas tālajā 1960. gadā, tātad pirms 66 gadiem, un smalkā auguma meitenei pirmajos gados tika daudz lomu, kurām bija nepieciešams viņas rotaļīgums un meitenes faktūra.
Ar gadiem lomu palika mazāk, bet meitenīgums, zinātkāre un dzīvesprieks saglabājas, un acīmredzot tie ir tie trīs vaļi, kas notur Intas Tiroles radošo tonusu līdz pat šai dienai, kad viņa “Spēlmaņu naktī” saņems apbalvojumu par teātrim atdoto mūžu.
No Intas Tiroles ikvienam vērts mācīties to, kā tukšākiem brīžiem tikt pāri nevis ar rūgtumu, bet ar rosību un pašiniciatīvu, tāpēc vienai monoizrādei seko citas, un šodien Inta Tirole skatītāju atmiņā visvairāk saistās ar viņas pašas izlolotiem projektiem –Viljama Rasela “Šērlija Velentaina”, Ērika Hānberga “Vīrieši man sirdi plosa”, Raimonda Auškāpa “Tāda dzīve”, Rodžera Hola “Grāmatu draudzeņu klubs”, Laimas Muktupāvelas “Šampinjonu derība”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt vēl pirms nedēļas Inta Tirole, šobrīd vecākā spēlējošā aktrise Latvijas teātros, spēlēja savu jaunāko lomu uz lielās skatuves Ināras Sluckas teātra pasaulei veltītajā iestudējumā “Viss par Ievu”, kur viņas varone ir skatuves dīvas Margo Kreinas tuvākais palīgs. Cilvēks, kurš par teātri zina visu, jo aizkulisēs pavadījis visu apzināto mūžu. Un tas patiešām prasa īstu sirds un dzīves gudrību.
Juris Bartkevičs
Juris Bartkevičs ir viens no nozīmīgākajiem savas paaudzes Latvijas teātra aktieriem, kura vairāk nekā piecdesmit gadus ilgais radošais mūžs saistīts ar Liepājas un Dailes teātri.
No 1970. līdz 2004. gadam Juris Bartkevičs bija Liepājas teātra aktieris, kļūstot par vienu no spilgtākajiem Oļģerta Krodera aktieriem un viņa mākslinieciskajiem domubiedriem. Krodera režijā viņš radījis virkni nozīmīgu lomu, tostarp Lesteru „Marijā Stjuartē”, Razumihinu „Noziegumā un sodā”, Hamletu un Klaudiju dažādos „Hamleta” aktieru sastāvos, Trigorinu „Kaijā” un titullomu „Pērā Gintā”.
No 1996. līdz 2004. gadam Bartkevičs bija Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs, pildījis arī direktora pienākumus. Viņa vadības laikā tapa virkne nozīmīgu iestudējumu, tostarp Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes rokopera „Kaupēn, mans mīļais!” (1999), kuras tapšanu bija ierosinājis pats Bartkevičs, un Jura Kulakova un Jāņa Petera mūzikls „Stikla kalns” (2003). Abos iestudējumos viņš piedalījās arī kā aktieris. Paralēli Bartkevičs pats režisēja izrādes, tostarp „Liliomu”, „Salnu pavasarī” un operetes „Nakts Venēcijā” un „Vīnes valsis”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kopš 2004. gada Juris Bartkevičs ir Dailes teātra aktieris. Viņa nozīmīgāko lomu vidū ir Denī Didro izrādē „Izvirtulis”, Rojs M. Kons „Eņģeļos Amerikā”, Vectēvs izrādē „Apglabājiet mani zem grīdas”, par kuru aktieris tika nominēts „Spēlmaņu nakts” balvai, Zigmunds Freids „Pusnakts šovā ar Jūdu Iskariotu”, Militārists, kurš izrādē ir arī ģenerālis Jānis Balodis, dokumentālajā detektīvā „Kur pazuda valsts”, un Andrejs Pumpurs „Spīdolas naktī”.
Īpaša vieta aktiera radošajā biogrāfijā ir Marka Rotko lomai Lukaša Tvarkovska izrādē „Rotkho”, kas kļuvusi par vienu no starptautiski redzamākajiem Latvijas teātra iestudējumiem. Bartkevičs piedalās arī Tvarkovska starptautiskajā iestudējumā „Orākuls”, kura pasaules pirmizrāde notika Rūras triennālē.
Aktiera mākslinieciskais sniegums novērtēts ar vairākām „Spēlmaņu nakts” balvām, Žaņa Katlapa un Harija Liepiņa balvu. 2020. gadā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Jura Bartkeviča īpašā vērtība Latvijas teātrī ir spēja savienot Oļģerta Krodera psiholoģiskā teātra tradīciju ar atvērtību jaunai skatuves valodai. Viņš ir ne tikai izcils aktieris, bet arī kolēģis, padomdevējs un radošs domubiedrs vairākām Latvijas teātra mākslinieku paaudzēm.