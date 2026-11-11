Unikālā Latvijas vēstures vērtība – Lāčplēša Kara ordenis
11. novembrī Rīgas pilī tradicionāli vienīgo reizi gadā izstādīts īsts retums – Latvijā vienīgais zināmais pilnais Lāčplēša Kara ordeņa komplekts, ...
Nenokavē! Šāda unikāla iespēja Rīgas pilī ir tikai vienreiz gadā - 11. novembrī. FOTO
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Rīgas pilī kā jau ierasti aicina uz Lāčplēša dienas pasākumiem, kad visiem ir vēsturiska iespēja aplūkot relikviju, kas visiem tiek dāvāta tikai vienreiz gadā – Lāčplēša dienā. Šogad ikviens to var bez maksas izmantot 11. novembrī no desmitiem rītā līdz astoņiem vakarā.
11. novembrī Rīgas pilī tradicionāli vienīgo reizi gadā izstādīts īsts retums – Latvijā vienīgais zināmais pilnais Lāčplēša Kara ordeņa komplekts, kas tika piešķirts Latvijas armijas ģenerālim Jānim Balodim (1881-1965).
Latvijas Nacionālais vēstures muzeja (LNVM) speciālisti stāstīs par Lāčplēša ordeņa tapšanu, par tā saņēmējiem un šīs dienas svinēšanas tradīcijām. Būs apskatāma arī Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāzepa Sikoras ģimenei savulaik piederējusī tējas (kafijas) servīze ar ordeņa simboliku, kas glabājas muzeja krājumā. Plkst. 11:00, 15:00, 17:00, 18:30 un 19:30 izstādē “Lāčplēša Kara ordenis” notiks ekskursijas LNVM numismātu vadībā. Tāpat muzejs aicina apmeklētājus Neatkarības kara gaitai izsekot ar muzeja telpās redzamo fotogrāfiju starpniecību – tajās fiksētas gan kauju ainas, gan Latvijas armijas karavīru ikdiena.
Plkst. 18:00 sāksies Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas jauktā kora, Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu un sitaminstrumentu ansambļa “Echo” koncerts. Turpinājumā plkst. 19.00 – Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolas jauktā kora “Cilts” koncerts.
Augstākais militārais apbalvojums
Lāčplēša Kara ordenis bija Latvijas augstākais valsts militārais apbalvojums laikā no 1920. līdz 1928. gadam. To pasniedza Latvijas brīvības cīņu veterāniem un ārzemju valstsvīriem, diplomātiskā protokola ietvaros. Kopā tika pasniegti 2146 ordeņi, no tiem 11 I šķiras, 61 II šķiras un 2074 III šķiras ordeņi. 322 ordeņi tika izsniegti ārzemniekiem. Kā pēdējie ordeni saņēma Polijas pirmais maršals Juzefs Pilsudskis un Itālijas diktators Benito Musolīni.
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Par Lāčplēša Kara ordeņa (LKO) dibināšanas dienu simboliski uzskata 1919. gada 11. novembri (LKO likumu Satversmes sapulce apstiprināja 1920. gada 18. septembrī). Likums noteica, ka ordeni, kas dalās trijās šķirās, var piešķirt ikvienam Latvijas armijas karavīram, neskatoties uz dienesta stāvokli, kas savu pienākumu pret valsti izpildījis ar ārkārtīgi grūtiem varoņa darbiem un kas, nicinādams nāves briesmas, pašaizliedzīgi devies briesmās un veicis izcilu varoņdarbu, dodams valstij acīmredzamu labumu kaujas laukā.
LKO piešķīra par kaujas nopelniem Latvijas armijas un bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri bija devuši lielu ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibināšanu.
Lāčplēša ordeņa kavalieriem piešķīra vairākas priekšrocības: * pēc atvaļināšanas no aktīvā kara dienesta viņiem ir tiesības nēsāt karavīra uniformu; * pie iecelšanas armijas amatos viņi bauda priekšrocības attiecībā pret citiem vienlīdzīgiem kandidātiem; * atrodoties armijā, viņiem dodams divkārtīgs atvaļinājuma ilgums; * visās valsts mācības iestādēs ordeņa kavalieru bērni atbrīvoti no mācības maksas pēc šo iestāžu padomju lēmumiem; * braucot pa valsts dzelzceļiem, ordeņa kavalieri par biļeti maksā puscenu, bet atrodoties karavīra tērpā, viņiem tiesība braukt ar zemākas klases biļeti turpmākā augstākā klasē; * ordeņa kavaliera mirstīgās atliekas pavada ar militāru godu; * pieprasot zemi no valsts fonda, ordeņa kavalieri ieskaitāmi pirmajā kategorijā, tas ir - viņu prasības apmierināmas pirmās; * no kara dienesta atvaļinātie Lāčplēša ordeņa kavalieri bauda bezmaksas ārstēšanās tiesības kara resora slimnīcās.
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Tikai pieci pilni komplekti
LKO bija trīs šķiras (pakāpes). Apbalvošanu sāka ar ordeņa zemāko, III šķiru. Ordeņa II šķiru varēja piešķirt tikai III šķiras LKO kavalieriem, bet I šķiru — II šķiras kavalieriem (šis noteikums neattiecās uz ārzemniekiem). Jautājumu par apbalvošanu izšķīra LKO dome, kuras sastāvā kā priekšsēdētājs bija valsts prezidents, septiņi Saeimas deputāti un septiņi LKO augstākās šķiras kavalieri. Pirms tam armijas pulkos izveidotās komisijas izskatīja konkrētos apbalvošanas pieteikumus, sastādīja detalizētu varoņdarba aprakstu, kā arī apkopoja liecinieku ziņojumus. Sastādīto pieteikuma anketu komisija iesniedza apstiprināšanai kara ministram, kurš to akceptēšanas gadījumā nodeva LKO domei. Ordeni piešķīra, ja par apbalvošanu tika nodotas vismaz 10 domes locekļu balsis.
Pilns Lāčplēša Kara ordeņa komplekts (visas trīs šķiras) tika piešķirts tikai pieciem cilvēkiem – četriem latviešiem un vienam igaunim.
Rīgas Meža kapos uzstādītas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas
Piektdien, 10. novembrī, Rīgas II Meža kapos tika svinīgi atklātas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas. Aizsardzības ministrija 2020. gada ...
Tie bija: * Jānis Balodis (1881-1965) – Latvijas armijas ģenerālis; * Krišjānis Berķis (1884-1942) – Latvijas armijas ģenerālis; * Oskars Kalpaks (1882-1919) – pirmais Latvijas bruņoto spēku komandieris, apbalvots pēc nāves; * Frīdrihs Briedis (1888-1918) – latviešu strēlnieku pulkvedis, apbalvots pēc nāves un Johans Laidoners (1884-1953) – Igaunijas armijas ģenerālis.
Līdz mūsdienām zināmi tikai divi saglabājušies pilni komplekti: Jāņa Baloža komplekts Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Johana Laidonera komplekts Igaunijā.