Policijā vērsies nepilngadīga motosporista pārstāvis - sacensībās Liepājā ķīmiskus apdegumus guva septiņi cilvēki
Pēc 24. oktobra motosacensībām bijušās Liepājas metalurga rūpnīcas teritorijā, kur septiņi sportisti guva ķīmiskus apdegumus, nepilngadīga motosportista pārstāvis vērsies policijā.
Iesniegumā ziņots par motosportista gūtajiem miesas un motocikla bojājumiem. Policija norāda, ka vērtē iesniegumā norādītos faktus un lems par tālāko rīcību. Jau ziņots, ka analīzēs apstiprināts, ka sacensību norises vietā, kur septiņi motosportisti guva ķīmiskus apdegumus, esot bijusi izteikti sārmaina vide.
Pēc sacensībām bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā Valsts vides dienests paņēma augsnes paraugus, lai laboratoriski pārbaudīt kaļķa klātbūtni un tā koncentrāciju augsnē. Saņemtie testēšanas pārskati apstiprina, ka atsevišķās sacensību norises vietās bija izveidojusies izteikti sārmaina vide. Konstatētās vērtības apliecina ievērojamu kalcija savienojumu klātbūtni un augstu sārmainības pakāpi, kas būtiski atšķiras no dabiskajiem vides apstākļiem.
Valsts policija par notikušo sāka administratīvā pārkāpuma procesu par miesas bojājumiem, kas iegūti motokrosa sacensību laikā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā.
Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas pārstāvis Kaspars Ērkulis iepriekš medijiem pauda, ka četri sportisti, kuriem bija smagāki apdegumi, ir vērsušies Valsts apdegumu centrā, lai pārbaudītu savu veselību.
Ērkulis pastāstīja, ka Latvijas Motosporta federācija bija saņēmusi visus saskaņojumus sacensību organizēšanai, sacensības un sportisti bija apdrošināti.