Valsts svētku nedēļā kopā ar Zemessardzes orķestri uzstāsies ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris
No 16. līdz 21. novembrim Latvijā viesosies ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris, kurš sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemessardzes orķestri piedalīsies vairākos svētku nedēļas pasākumos, godinot Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu un turpinot atzīmēt ASV dibināšanas 250. gadadienu.
Šī vizīte apliecina vairāk kā gadsimtu ilgo draudzību starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Latviju, kuras pamatā ir kopīga apņemšanās aizstāvēt brīvību un drošību, kā arī savstarpēja cieņa. Abu valstu militāro orķestru ilgstošā sadarbība atspoguļo noturīgās personiskās un profesionālās saites, kas turpina stiprināt šo partnerību.
16. novembrī plkst. 14.00 ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestra mūziķi uzstāsies Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgā, lai iepriecinātu bērnus, jauniešus un slimnīcas personālu. Pasākumā piedalīses arī Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Studentu kājnieku bataljona un Jaunsardzes centra 4. novada pārstāvji, demonstrējot savas spējas.
18. novembrī plkst. 13.30 ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris kopā ar Latvijas Republikas Zemessardzes orķestri piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu militārajā parādē. Abi orķestri muzicēs un soļos kā vienota vienība.
21. novembrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks Zemessardzes 35. gadadienai un Zemessardzes orķestra 15. gadadienai veltītais koncerts “MŪSU. CEĻŠ. SKAN.” Atspoguļojot orķestra piecpadsmit gadu muzikālo ceļu, koncerta programmā iekļauti skaņdarbi, kas kļuvuši par nozīmīgiem pieturas punktiem orķestra attīstībā, veidojuši tā muzikālo identitāti un sekmējuši profesionālo meistarību.
Koncertā kopā ar Zemessardzes orķestri uzstāsies arī viens no tā ciešākajiem sadarbības partneriem – ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris. Koncertu diriģēs majors Andis Karelis un virsleitnants Kaspars Puikevics-Puikevskis, un koncerta īpašais viesdiriģents – pulkvežleitnants Džastins Lūiss (Justin Lewis).
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Koncertu atklās Leonarda Bernsteina (Leonard Bernstein) virtuozā uvertīra operetei “Kandids” (“Candide”). Kopš pirmā koncertizpildījuma 1957. gadā tā kļuvusi par vienu no visvairāk atskaņotajām amerikāņu komponistu kompozīcijām orķestrim.
Tomasa Dosa (Thomas Doss) kompozīcija “Aurora” simboliski uzsvērs mitoloģisko rītausmas nozīmi daudzās senās kultūrās, izceļot gaismu, kas pārvar nakts tumsu.
Orķestru tehnisko meistarību apliecinās arī Bila Vīlena (Bill Whelan) skaņdarbs “Riverdance” Johana de Meija (Johan de Meij) aranžējumā pūtēju orķestrim. Savukārt Filipa Sparka (Philip Sparke) kompozīcija “A Weekend in New York” aizvedīs klausītājus muzikālā ceļojumā uz ASV.
Īpaša vieta koncertā atvēlēta dažādu militāro orķestru komponistiem un aranžētājiem, kuru mūzika arī kļūst par Zemessardzes orķestra repertuāra pamatu. Latviešu tautas dziesma “Ej, saulīte, drīz pie Dieva” izskanēs Kanādas bruņoto spēku Centrālā orķestra mūziķa un komponista Maikla Leta (Michael Lett) aranžējumā.
Abi orķestri kopā izpildīs arī Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestra komponista Bredlija Kerra Grīna (Bradley Kerr Green) oriģināldarbu “First Flight”, kas veltīts brāļu Raitu pirmajam lidojumam ar motorizētu lidaparātu 1903. gadā.
Īpašu atskaņojumu piedzīvos komponistes Ingas Meijeres svīta “Ziedu stāsti”. Tajā kā solists kopā ar orķestri uzstāsies ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā eifonists štāba seržants Endrjū Berijs (Andrew Berry). Svītu veido četras daļas – “Sniegpulkstenītes”, “Dadži”, “Nakstvijoles” un “Rudzupuķes”. Tajās dabas tēli izmantoti, lai atklātu dažādus cilvēku noskaņojumus un izjūtas.
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Koncertu noslēgs Ingas Meijeres kompozīcija “Pastaiga parkā”, kurā basklarnetes solo atskaņos kapteiņleitnants Uldis Locenieks.
“Caur mūziku koncerts vēstīs ne tikai par nozīmīgiem skaņdarbiem, bet arī par īpašiem notikumiem, satikšanās reizēm un sadarbībām, kas veidojušas orķestra vēsturi. Tā būs iespēja atskatīties uz paveikto, izcelt cilvēkus un muzikālos notikumus, kas atstājuši paliekošu iespaidu orķestra attīstībā, un apliecināt, ka šis ceļš turpinās. Arī šis gads mums ir bijis ļoti piepildīts – sadarbojāmies ar kolēģiem no ASV un Kanādas, viesojāmies Latviešu dziesmu svētkos Mičiganā, ASV, piedalījāmies festivālos Rumānijā un Spānijā, devāmies uz Ukrainu un uzstājāmies daudzos pasākumoes tepat Latvijā,” stāsta Nacionālo bruņoto spēku orķestru galvenais diriģents, Zemessardzes orķestra priekšnieks un viens no tā izveidotājiem majors Andis Karelis.
“Ir liels gods atgriezties Latvijā, lai kopā ar mūsu draugiem – Latvijas Zemessardzes orķestri – svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Atzīmējot Amerikas Savienoto Valstu neatkarības 250. gadadienu, mēs īpaši lepojamies ar iespēju godināt kopīgās vērtības un vairāk kā gadsimtu ilgo draudzību, kas vieno mūsu valstis. Latvija ir uzticams ASV partneris un sabiedrotais, un mūsu divpusējām attiecībām ir būtiska nozīme reģionālās drošības, aizsardzības gatavības un stabilitātes nodrošināšanā,” uzsver ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestra priekšnieks pulkvežleitnants Džastins Lūiss (Justin Lewis).
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Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā orķestris dibināts 1944. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, bet Otrā pasaules kara laikā pārcelts uz Eiropu. Orķestris darbojies Parīzē un Vīsbādenē, bet šobrīd bāzējas Ramšteinas gaisa spēku bāzē Vācijā. Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku orķestris Latvijā viesojies vairākkārt, bet šogad koncertēs jau otro reizi. Šā gada pavasarī tā mūziķi piedalījās arī Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītajos pasākumos.
Latvijas Zemessardzes orķestris, dibināts 2011. gadā, šogad atzīmē 15. pastāvēšanas gadadienu. Tas ir lielākais un jaunākais militārais orķestris Latvijā, un tā sastāvā darbojas pūtēju orķestris, bigbends, koris “Stars”, tautas deju ansamblis “Bramaņi” un dažādi kameransambļi. Orķestra mūziķi veic dienesta uzdevumus ārpus pamata darba pienākumiem un ir uzstājušies gan Latvijā, gan starptautiski, sadarbojoties ar populāriem izpildītājiem un citu valstu militārajiem orķestriem.
Turpinot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestru un Amerikas Savienoto Valstu militāro orķestru tradīcijas, ieeja koncertā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē ir bez maksas. Ieejas kartes var saņemt https://www.eventbrite.com/e/musu-cels-skan-tickets-2004568773162 . Koncerts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiek rīkots Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbojoties ar ASV Gaisa spēkiem Eiropā un Āfrikā, ASV vēstniecību Latvijā un Latvijas Nacionālo bibliotēku.
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