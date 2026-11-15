Birokrātijas absurds. Pierādi, ka esi dzīva!
Birokrātija mūsdienu pasaulē ir vienīgā racionālā valsts pārvaldes forma. Tās pamata uzdevums ir nodrošināt visiem vienlīdzīgu, likumā balstītu procesu pārvaldību un lēmumu pieņemšanu.
Tātad tie nav balstīti simpātijās, draudzības saitēs vai citos emocionālos aspektos. Bet tieši šis bezpersoniskums rada situācijas, kad kāda “salūzusi skrūve” sistēmā kļūst par nepārvaramu problēmu.
Bīstamas tendences
Vācu sociologs Makss Vēbers 20. gadsimta sākumā birokrātiju definēja kā racionālāko, objektīvāko un taisnīgāko sabiedrības organizēšanas formu, kas balstās uz skaidru amatu hierarhiju, rakstītiem noteikumiem un bezpersonisku vienlīdzību visu pilsoņu priekšā. Birokrātiskas valsts pārvaldes mērķis bija aizstāt monarhu vai atsevišķu ierēdņu patvaļu ar paredzamu, likumā balstītu kārtību.
Tomēr prakse liecina, ka administratīvajam mehānismam piemīt vairākas bīstamas tendences. Piemēram, birokrātiskais aparāts rada pašaizsardzības mehānismus, lai maksimāli izslēgtu viena konkrēta ierēdņa atbildību. To veicina neproporcionālā atbildība publiskajā pārvaldē. Par elastīgu un cilvēcisku risinājumu ierēdnis atzinību nesaņem, bet par mazāko atkāpi no instrukcijas draud sods vai audits.
Tā rodas dabiska vēlme būvēt "papīra bruņas" – pieprasīt aizvien jaunas izziņas, saskaņojumus un starpinstitūciju atzinumus, izkliedējot personīgo atbildību papīru labirintos un pārvēršot jebkuru procesu ilgstošā šķēršļu joslā.
Otra problēma – birokrātiskajam aparātam ir tendence teju nekontrolēti vairoties. Tā vietā, lai meklētu efektīvākus risinājumus, ikvienam jaunam uzdevumam tiek radīta jauna darba vieta, bet viens no svarīgākajiem ierēdņu uzdevumiem ir “budžeta apgūšana”.
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Neizmantojot visu piešķirto naudu šajā gadā, jārēķinās ar mazāku budžetu nākamajā. Tas viss veicina procesu, ko varētu dēvēt par mērķa aizvietošanu ar procedūru, tātad sistēma primāri strādā, lai nodrošinātu savu eksistenci. Tas rada aizvien smagnējākas procedūras iedzīvotājiem, aizvien lielākus birokrātiskos šķēršļus un rezultātā noved līdz absurdām situācijām.
Pasaules prakse rāda, ka brīdī, kad iestāde atsakās pārbaudīt faktus un paļaujas tikai uz instrukcijām, iedzīvotājiem nākas aizstāvēt ne vien savu īpašumu un brīvību, bet reizēm pat fizisko eksistenci un cilvēcisko cieņu. Birokrātija mēdz būt apgrūtinoša, bet reizēm tā burtiski iznīcina cilvēku likteņus.
Pierādi, ka esi dzīva!
Francijā tiesu sistēmas un birokrātijas absurds sasniedza kulmināciju nelielajā Senžozefas ciematā pie Lionas, kur vietējai iedzīvotājai Žannai Pušēnai nācās gadiem ilgi cīnīties, lai juridiski pierādītu savu eksistenci. Viss sākās ar ieilgušu darba strīdu ar kādu bijušo darbinieci. 2017. gadā Lionas apelācijas tiesa pieņēma pretējās puses advokāta apgalvojumu, ka Pušēna ir mirusi, un tiesnesis šo faktu apstiprināja nolēmumā bez jebkādas oficiālas miršanas apliecības pieprasīšanas.
Kā sarunā ar aģentūru AFP uzsvēra sievietes advokāts Silvēns Kormjē: "Tas ir traks stāsts. Es nekad nebūtu domājis, ka tiesnesis pasludinās kādu par mirušu bez apliecības. Prasītāja apgalvoja, ka Pušēnas kundze ir mirusi, un visi noticēja. Neviens nepārbaudīja."
Absurdais lēmums kļuva par grūdienu administratīvajai lavīnai, kas apraka nelaimīgās sievietes dzīvi, viņu vienkārši izdzēsa no visiem reģistriem – tika anulēta viņas personas apliecība, vadītāja apliecība, bankas konti un veselības apdrošināšana. Tā kā juridiski mirušam cilvēkam nav rīcībspējas, viņa pat nevarēja oficiāli vērsties iestādēs vai noalgot aizstāvi. Francijas birokrātiskajā kārtībā nebija standarta veidlapas vai procedūras, kā “atdzīvināt” personu, kuru reiz par mirušu atzinis tiesas lēmums.
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Kā izdevumam “The Guardian” atzina pati Pušēna: "Man nav personu apliecinošu dokumentu, nav veselības apdrošināšanas, es nevaru bankām pierādīt, ka esmu dzīva… Es neesmu nekas." Lai gan laika gaitā iestādes formāli atzina, ka Pušēna ir dzīva, tomēr pilnībā “atdzīvināt” viņu tā arī neizdevās, jo likums šādu situāciju neparedz.
Sargā savu māju un saņem sodu
Nesenās vētras Latvijā izraisīja nopietnus elektrolīniju bojājumus, krītošie koki gāzās uz namu jumtiem un radīja zaudējumus. Tā rezultātā pieņemts lēmums par pieciem metriem paplašināt aizsargjoslu gar elektrības līnijām, bet, lai nozāģētu koku, kas potenciāli apdraud īpašumu, joprojām nāksies cīnīties ar birokrātijas vējdzirnavām.
Latvija nebūt nav vienīgā valsts, kur sava īpašuma aizsargāšana pret dabas stihijām var nonākt pretrunā ar likumā noteikto regulējumu. Austrālijā lielākais apdraudējums ir mežu ugunsgrēki. Mājokļus, kas atrodas tiešā apdraudējuma zonā, visefektīvāk var aizsargāt, šo robežu pārceļot tālāk no mājas. Fermera Liama Šīhana cīņa ar vietējo varu par sava īpašuma drošību kļuva par vienu no dramatiskākajiem piemēriem tam, kā stingrs vides regulējums nonāk pretrunā ar elementāru izdzīvošanas loģiku.
Apzinoties milzīgo meža ugunsgrēku risku savā reģionā, Šīhans savā lauku īpašumā ap māju izcirta kokus un krūmus, izveidojot 100 metru platu ugunsdrošības buferzonu. Vietējā pašvaldība viņa rīcību atzina par rupju dabas aizsardzības pārkāpumu un vērsa pret viņu visu likuma bardzību. Pēc tiesvedībām un administratīvā tribunāla lēmumiem Šīhanam tika piespriests sods un noteikts atmaksāt tiesāšanās izdevumus, kas kopā pārsniedza 100 000 Austrālijas dolāru.
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Tomēr skaudrā realitāte šo stāstu pārrakstīja no jauna brīdī, kad Viktorijas štatu piemeklēja postoši meža ugunsgrēki. Liesmu vētrā gāja bojā 173 cilvēki un nodega tūkstošiem māju, tostarp visa Šīhana apkaime. Vienīgā celtne, kas palika neskarta milzīgajā pelnu laukā, bija tieši Šīhana māja – tieši viņa izcirstās buferzonas dēļ.
Kā sarunā ar raidsabiedrību “ABC News” vēlāk skarbi rezumēja pats Šīhans: "Mani padarīja par noziedznieku tikai tāpēc, ka es izglābu savas ģimenes dzīvību un māju."
Lieta izraisīja tik dziļu sabiedrības sašutumu un rezonansi valsts mērogā, ka pēc Karaliskās izmeklēšanas komisijas ziņojuma štata vadība bija spiesta grozīt drakoniskos vides likumus, beidzot oficiāli atļaujot iedzīvotājiem attīrīt zemi ap saviem mājokļiem pirms katastrofas sākuma.
Birokrātija nogalina
Vēl viens notikums, kura sižetu viegli var iedomāties Latvijas realitātē, ir traģisks stāsts, kas norisinājās Lielbritānijā. 27 gadus vecās vientuļās mātes Filipas Dejas nāve kļuvusi par vienu no dramatiskākajiem un juridiski nozīmīgākajiem apliecinājumiem tam, kā valsts aparāta vienaldzība un administratīvs haoss spēj novest cilvēku līdz traģiskam iznākumam. Kā liecina mediju izmeklēšanas materiāli, Notingemas iedzīvotājas traģiskā bojāeja piespiedusi valsti atzīt 28 kliedzošas sistēmiskas kļūdas un pirmo reizi vēsturē likusi privātam valsts pasūtījumu izpildītājam izmaksāt kompensāciju par savas nolaidības letālajām sekām.
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Filipa Deja gadiem ilgi cīnījās ar smagām veselības problēmām, tostarp 1. tipa cukura diabētu, agorafobiju, dziļu depresiju un personības traucējumiem, kuru dēļ nespēja strādāt un saņēma invaliditātes pabalstu. Krīze aizsākās, kad valdības pabalstu reformas ietvaros viņai tika pieprasīts pāriet uz jaunu maksājumu sistēmu.
Traģiskā kļūdu ķēde sākās brīdī, kad Lielbritānijas Darba un pensiju ministrija gluži vienkārši pazaudēja Dejas iesniegtos dokumentus. Tā vietā, lai noskaidrotu apstākļus, valsts sistēma automātiski apturēja maksājumus, samazinot jaunās sievietes iknedēļas ienākumus no 228 mārciņām līdz 60 mārciņām. Iekritusi ātro kredītu parādos un nespējot nodrošināt elementāru iztiku un veikt komunālos maksājumus, Filipa izmisīgi vērsās pēc palīdzības. Telefonsarunu audioierakstos saglabājies viņas izmisīgais sauciens pēc palīdzības: "Es burtiski badojos un salstu... es nevaru tā izdzīvot." Tomēr ministrijas darbinieki bez atbilstošas apmācības ne vien ignorēja acīmredzamos pašnāvības draudus, bet pat neveica atzīmes lietas materiālos.
Pēdējais piliens izrādījās valsts nolīgtā privātā uzņēmēja “Capita” prasība ierasties uz klātienes medicīnisko pārbaudi citā pilsētas daļā. Neraugoties uz psihiatriskās aprūpes māsas oficiālu brīdinājumu, ka agorafobijas dēļ klātienes apmeklējums pacienti burtiski nogalinās, “Capita” atkārtoti noraidīja lūgumu veikt vizīti mājās. Dienā, kad Filipa saņēma kārtējo atteikumu, viņa pārdozēja medikamentus un pēc desmit nedēļām komā nomira. Ierēdņu atsūtītā atteikuma vēstule tika atrasta uz viņas gultas spilvena.
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Pēc Filipas nāves viņas māsa Imodžena Deja uzsāka tiesisko cīņu, lai sauktu pie atbildības vainīgās institūcijas. Tiesas medicīniskais izmeklētājs Gordons Klovs secināja, ka ministrija un tās partneris pieļāva 28 atsevišķas administratīvās un sistēmiskās kļūdas un tieši valsts nespēja administrēt atbalstu, nesaasinot neaizsargātas personas stāvokli, bija galvenais un vienīgais akūtais faktors, kas izraisīja sievietes nāvi. Uzņēmums “Capita” bija spiests izmaksāt ģimenei un dēlam ievērojamu kompensāciju, iezīmējot pirmo šādu precedentu Lielbritānijā, un ministrijai nācās ieviest stingrākus drošības mehānismus pret automātisku pabalstu apturēšanu un apmācīt vairāk nekā 7000 darbinieku.
Programmas kļūda un sistēmas vienaldzība
Lielbritānijas pasta un IT sistēmas “Horizon” skandāls ir iegājis vēsturē kā viens no spilgtākajiem piemēriem, kā administratīvais aparāts akli pakļaujas datora ekrānam un atsakās no cilvēciskās loģikas. Japānas uzņēmuma “Fujitsu” izstrādātā programmatūra vairāk nekā divu desmitgažu garumā mākslīgi radīja neesošus finanšu iztrūkumus, taču patiesais posts slēpās pašā administratīvajā mehānismā – ierēdņu nevēlēšanās apšaubīt sistēmas nekļūdīgumu simtiem nevainīgu cilvēku padarīja par kriminālnoziedzniekiem. Kā liecina mediju “Computer Weekly”, BBC un Apvienotās Karalistes tiesu izmeklēšanas materiāli, šī lieta demonstrē birokrātijas bīstamāko formu, kurā instrukcija un algoritms stāv augstāk par patiesību.
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Birokrātijas absurds aizsākās jau 1999. gadā līdz ar jaunās digitālās uzskaites ieviešanu. Kad mazie filiāļu vadītāji pamanīja kases nesakritības tūkstošiem mārciņu apmērā un vērsās atbalsta dienestā, viņi atdūrās pret iepriekš sagatavotu birokrātisku šablonu: "Jūs esat vienīgais, kuram ir šāda problēma."
Šī standartizētā atbilde bija apzināta taktika, kas izolēja cietušos un liedza tiem apzināties problēmas patieso mērogu. Vienlaikus stājās spēkā dzelžaina līgumu birokrātija, kas paredzēja darbinieku pilnu materiālo atbildību par jebkuru bilances deficītu. Ja sistēma uzrāda mīnusu, vainīgs ir cilvēks – tāda bija iestādes loģika. Bailēs no sankcijām un atlaišanas godprātīgi pastnieki sāka ieķīlāt mājokļus un ņemt kredītus, lai segtu algoritma sadomātos parādus un izpildītu formālās prasības.
Lielbritānijas pastam bija vēsturiskas tiesības patstāvīgi veikt kriminālizmeklēšanu un virzīt apsūdzības tiesā bez neatkarīgas policijas iesaistes. Laikā no 2000. līdz 2015. gadam vairāk nekā 700 cilvēku tika notiesāti par zādzībām un krāpšanu, pamatojoties vienīgi uz kļūdainas programmas datiem. Alisone Halla kopā ar vīru pārdeva māju, lai atmaksātu pieprasīto fiktīvo summu, taču sistēma viņu tik un tā tiesāja. Sīma Misra tika ieslodzīta cietumā grūtniecības laikā par neesošu 74 000 mārciņu deficītu. Gadu desmitiem cienīti vietējās kopienas locekļi tika publiski nomelnoti, jo iestādes acīs datora atskaite bija neapstrīdama dogma.
Izmeklēšanā atklātais fakts, ka pasta vadība un “Fujitsu” jau gadiem zināja par sistēmas defektiem, parādīja institūcijas centienus glābt savu reputāciju uz cilvēku rēķina, jo kļūdas atzīšana nozīmētu miljoniem mārciņu vērtā iepirkuma fiasko. Lūzums iestājās tikai tad, kad bijušais pasta nodaļas vadītājs Alans Beitss apvienoja 555 cietušos Taisnības aliansē un uzsāka cīņu pret valsts aparātu, piesaistot neatkarīgus IT ekspertus un izdevumu “Computer Weekly”. Pēc divu desmitgažu tiesāšanās Augstākā tiesa atzina, ka nauda nekad nebija pazudusi un vainojama bija pati programma, kam sekoja ārkārtas likums par spriedumu masveida atcelšanu un vismaz 600 000 mārciņu kompensācijām katram cietušajam.