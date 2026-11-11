“Pēdējais brīdis.” Ko Kulbergs var zaudēt, kavējoties ar jaunās valdības izveidošanu?
Ir svarīgi iespējami ātri izveidot jauno valdību. Rīgas Stradiņa universitātes lektors un politologs Romāns Gagunovs intervijā portālam Jauns.lv norādīja, ka publiskajā telpā izskan dažādi viedokļi no “Apvienotā saraksta” (AS) politiķiem par jaunās valdības plāniem, kas liek domāt, ka politiskajā spēkā nav vienprātības.
Kāpēc tik ilgi pēc Saeimas vēlēšanām mums joprojām nav jaunas valdības? “Ja raugāmies kopumā uz valdības veidošanas procesu, tad par pirmajām nedēļām es teiktu, ka tās, visticamāk, tika veltītas sarunām AS iekšienē.
Lielas diskusijas politiskā spēka iekšienē
Nenoliedzami, politiskais spēks ir ieguvis lielu vietu skaitu parlamentā, un es domāju, ka iekšējās ambīcijas, iekšējais redzējums gan par jomu sadalījumu, gan par to, kuri cilvēki varētu ieņemt šos amatus, bija saistīts ar lielu diskusiju.
Otrkārt, mēs redzējām, ka bija mēģinājums sākotnēji nesteigties, aizbildinoties, ka vēl nav sagaidīta Valsts prezidenta oficiāla nominācija.” Taču šobrīd būtu vajadzīga lielāka skaidrība un virzība uz priekšu.
Pēdējais brīdis izveidot valdību
“Sava veida pauze vai klusums rada pamatu dažādām baumām un spekulācijām sabiedrībā, kas nenoliedzami nenāk par labu. Šobrīd ir pēdējais laiks.” Gagunovs pauda viedokli, ka valdību varētu veidot AS, Nacionālās apvienības un “Jaunās vienotības” politiķi.
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Pirmajā laikā pēc vēlēšanām politiķi varēja teikt, ka nav pamata steigai. “Mums Latvijā bieži vien ir tā, ka sākumā ir skaļi paziņojumi, un tikai tad seko kaut kādi darbi, kuri vairs nesakrīt ar paziņojumiem.
Veica izpēti vai neko īpašu nedarīja?
Ja šajā gadījumā pirmais laiks (sākotnējās nedēļas) tika izmantots, lai diskutētu savā starpā, saprastu visas problēmas un izaicinājumus, kas varētu būt, kā arī veiktu kārtīgu priekšizpēti, kas vainagojas ar tādu rezultātu, kur mums vairs nav nepieciešamas papildu diskusijas, tad ir ļoti labi.
Bet, ja šis laiks vienkārši pagāja un tagad tuvākās nedēļas vai divu nedēļu laikā neredzēsim rezultātu, tad gan ir jautājums: “Kas notiek?” Tad ir pamats dažādām spekulācijām, baumām.
Pretēji viedokļi no AS pārstāvjiem
Arī no AS pārstāvjiem publiskajā telpā dzirdēti ļoti dažādi viedokļi. Vieni saka, ka “mēs esam cerības pilni līdz valsts svētkiem izveidot valdību”. Citi saka, ka “vajag līdz Ziemassvētkiem budžetu pieņemt”. Citi saka, ka “budžeta nebūs [tik ātri]. Dod Dievs, ka mēs nākamgad janvāra beigās to pieņemam”.
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Tas parāda, ka varbūt nav vienprātības un [vienota] redzējuma paša politiskā spēka iekšienē. Tas savā ziņā ir saprotams: lielais vietu skaits parlamentā, cilvēki, kas ienākuši Saeimā bez iepriekšējās parlamentārās pieredzes.”
Svarīgi iespējami ātri izveidot jauno valdību
Gagunovs skaidroja, ka ir svarīgi iespējami ātri izveidot jauno valdību, jo ir jāpieņem nākamā gada valsts budžets un jāaktivizē parlamenta darbs. Gaidot jauno valdību, patlaban nav ievēlēti komisiju vadītāji un to sastāvs. Politiķi grib saprast, kas būs valdībā, kurus amatus varēs paturēt sev un kuri būs jāatdod citiem.
Tāpat jāņem vērā, ka valdība ir lielākais normatīvo aktu izstrādātājs, kas nodrošina darbu arī Saeimas komisijām. Tādējādi parlamenta darbs šobrīd ir klusuma periodā. Tas nav tik aktīvs, cik varētu būt, ja mums jau šobrīd būtu apstiprināta jaunā valdība, politologs teica.
Vēlētāji grib redzēt rezultātu
Vai Latvija patlaban var atļauties tik ilgi gaidīt jauno valdību, ņemot vērā daudzos svarīgos notikumus gan pasaulē, gan Latvijā? “Es teiktu, ka, pirmkārt, sabiedrība gaida un grib redzēt rezultātu.
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Viens ir uzticības mandāts, kas caur vēlēšanām tika iedots. Otrs – ja iepriekšējie mēneši, tostarp vasaras mēneši, iepriekšējai valdībai bija doti, lai daudz runātu par problēmām, par iepriekšējo valdību mantojumu u.tml., tad šobrīd sabiedrība jau gaida konkrētu rezultātu.
Gribam zināt, kas mūs sagaida
Nenoliedzami, publiskajā telpā daudz gatavo sabiedrību tam, ka būs nepieciešamas reformas, būs nepieciešams daudz kur taupīt, jo fiskālā situācija ir tāda, kāda tā ir. Sabiedrībai ir jāsaprot, kas būs.” Arī drošības situācija prasa jaunu valdību.
“Domāju, ka mēnesis, kas bija starp vēlēšanām un pirmo Saeimas sanākšanu, bija gana ilgs laiks, lai jau līdz oficiālajai Valsts prezidenta nominācijai būtu gatavi.” Bija cerība, ka pēc pirmdienas tikšanās ar atsevišķiem politiskiem spēkiem sekos konkrēti paziņojumi, uz ko plānots iet un kādas būs potenciālās valdības aprises.
Kavēšanos var izmantot arī Latvijai nedraudzīgi spēki
Ja nav skaidrības, tad rodas baumas un spekulācijas, ko var izmantot arī Latvijai nedraudzīgi kaimiņvalsts spēki. Tāpēc šobrīd nav laika kavēties ar jaunās valdības izveidi. “Šobrīd mēs jau sagaidām konkrētus rezultātus. Sabiedrība grib zināt, kāda būs jaunā valdība.”
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Vai iespējams, ka AS politiķi šo laiku nav izmantojuši aktīvai darbībai, tāpēc vēl sagaidāmas diskusijas? Gagunovs pauda cerību, ka daudz laika tika izmantots, lai novērstu nesaskaņas, kas ir AS iekšienē.
Daļa deputātu nav politikā pirmo dienu
Jāņem vērā, ka AS tagad ir daudz mandātu parlamentā. Otrkārt, ja skatās vēlēšanu kontekstā, Ministru prezidents un AS līderis Andris Kulbergs bija centrālais cilvēks, taču šobrīd ir ievēlēti deputāti, kuru daļai trūkst parlamentārās pieredzes, bet citi politikā nav pirmo dienu. Iespējams, sāk parādīties personīgās ambīcijas.
“Ceru, ka laiks tika izmantots produktīvi, lai noslīpētu nesaskaņas vai vienotos AS iekšienē, izdiskutētu strīdīgos jautājumus, un šobrīd atliek vien aicināt partnerus, vienoties ar tiem un likt parlamentam priekšā valdību tās apstiprināšanai,” politologs pauda.