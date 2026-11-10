Likumsargi skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.
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Šodien 10:42
Atpazīsti attēlos redzamo personu? Informē Valsts policiju
Valsts policijas amatpersonas Liepājā skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.
"Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu attēlā redzamās personas identitātes noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamo personu," norāda Valsts policija.
Likumsargi skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.