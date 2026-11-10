Atpazīsti attēlos redzamo personu? Informē Valsts policiju
Foto: Valsts policija
Likumsargi skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.
112

Atpazīsti attēlos redzamo personu? Informē Valsts policiju

Ziņu nodaļa

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Valsts policijas amatpersonas Liepājā skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.

Atpazīsti attēlos redzamo personu? Informē Valsts ...

"Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu attēlā redzamās personas identitātes noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamo personu," norāda Valsts policija.  

Foto: Valsts policija
Likumsargi skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.
Likumsargi skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti.

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