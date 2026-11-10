Slokas papīrfabrikā aizvadīta pirmā lāpu darbnīca - Lāčplēša dienai izgatavotas 108 lāpas
7.novembrī Jūrmalā, bijušās Slokas papīrfabrikas telpās, norisinājās patriotisks pasākums, kurā Latvijas un Ukrainas brīvprātīgie kopīgi gatavoja lāpas Lāčplēša dienas gājieniem, apliecinot abu tautu solidaritāti un draudzību.
Lāpu darbnīcas iniciatori bija APVIENOTĀ SARAKSTA 15. Saeimas deputāti Mārtiņš Prīsis un Pēteris Dimants. Pasākumā piedalījās arī Jūrmalas mērs Jānis Lediņš, 15. Saeimas deputāts Valdis Kārkliņš, Latvijas Zaļās partijas Jēkabpils, Mārupes, Aizkraukles un Tukuma novadu nodaļu pārstāvji, biedrības “Ukrainas un Latvijas draudzība” brīvprātīgie, kā arī Ukrainas diasporas pārstāvji.
Īpaši lielu interesi par lāpu gatavošanu izrādīja Ukrainas diasporas ģimenes un bērni, kuri aktīvi iesaistījās darbnīcā, vienlaikus iepazīstot Latvijas patriotiskās tradīcijas un Lāčplēša dienas nozīmi.
Iespaidos par lāpu darbnīcu dalās 15. Saeimas deputāts Mārtiņš Prīsis: “Kopš 2022. gada aktīvi atbalstām Ukrainu – esam vairākkārt nogādājuši transportlīdzekļus karavīriem un veidojuši ciešāku sadarbību pašvaldību līmenī. Šoreiz vēlējāmies spert soli tālāk, apvienojot praktisku palīdzību Ukrainas aizstāvjiem ar šeit dzīvojošo ukraiņu iesaisti Latvijas sabiedrībā. Lāpu darbnīca ir kas vairāk par kopīgu darbošanos – tā ir iespēja caur personīgu līdzdalību iepazīt Latvijas vēsturi, izprast Lāčplēša dienas nozīmi un mūsu tautas cīņu par neatkarību. Īpaši svarīgi, ka šajā procesā iesaistās ukraiņu bērni, kuriem tā ir iespēja sajust piederību Latvijai un izprast brīvības vērtību, kas šodien vieno mūsu tautas.”
Slokas papīrfabrikā aizvadīta pirmā lāpu darbnīca – Lāčplēša dienai izgatavotas 108 lāpas
Darbnīcā kopumā tika izgatavotas 108 lāpas, kas no Jūrmalas aizceļojušas uz dažādām Latvijas vietām. Tās 11. novembrī tiks iedegtas Lāčplēša dienas lāpu gājienos, godinot Latvijas brīvības cīnītājus un apliecinot cieņu mūsu valsts neatkarībai.
Pasākuma norises vieta – bijusī Slokas papīrfabrika – ir arī biedrības “Ukrainas un Latvijas draudzība” brīvprātīgo komandas darbības centrs. Biedrība jau kopš 2014. gada aktīvi sniedz palīdzību Ukrainai un tās aizstāvjiem. Šajā laikā uz Ukrainu nosūtīti vairāk nekā 300 transportlīdzekļu, savukārt projekta “#ВогоньПеремоги” ietvaros izgatavotas vairāk nekā 190 000 ierakumu sveču.
Līdztekus palīdzībai frontē biedrība īpašu uzmanību velta Ukrainas karavīriem, kuri pēc smagiem ievainojumiem ierodas Latvijā, lai saņemtu ārstēšanu un rehabilitāciju.
Kā uzsver biedrības vadītājs Valērijs Oļenjčuks: “Kad militārpersonas ir ierakumā frontē, tām ir nepieciešama brīvprātīgo palīdzība, bet, kad viņi ir pēc smagiem ievainojumiem, viņiem palīdzība ir vajadzīga vairākkārt lielāka.”
Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja baudīt arī kultūras programmu, kurā uzstājās mākslinieks Artjoms Basovs, ukraiņu tautas deju ansamblis “Stepovička” un pianists Arturs Nikuļens.
Kā uzsver Latvijas Zaļās partijas Jēkabpils nodaļas vadītāja Sabīne Keiša: “Ukrainas karavīri un brīvprātīgie dara ļoti daudz savas valsts un arī mūsu labā, un ir svarīgi, lai arī viņi paši justu mūsu klātbūtni un atbalstu. Šādas tikšanās, kurās kopīgi darbojamies un iepazīstam viens otra kultūru, ir iespēja ne tikai pateikt paldies, bet arī veidot ciešāku sadarbību.”
Pirmā lāpu darbnīca apliecināja, ka Latvijas un Ukrainas cilvēkus vieno ne tikai kopīga izpratne par brīvības vērtību, bet arī gatavība iesaistīties, palīdzēt un kopīgi uzturēt dzīvas patriotiskās tradīcijas.
108 kopīgi izgatavotās lāpas Lāčplēša dienā iemirdzēsies dažādās Latvijas vietās, simbolizējot brīvību, vienotību un solidaritāti.