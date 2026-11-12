Kāda pensija tevi sagaida, ja visu mūžu strādāts par minimālo algu?
Cilvēks godprātīgi strādājis visu mūžu, taču lielāko daļu darba gadu saņēmis minimālo algu. Tuvojoties pensijas vecumam, rodas jautājums, vai ilgs darba stāžs garantē pienācīgu pensiju, un vai pēdējos darba gados vēl iespējams tās apmēru palielināt?
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākās ekspertes Sanita Letapura un Liene Klismete skaidro, kā veidojas vecuma pensija un kam būtu jāpievērš uzmanība jau laikus.
Vai valsts garantē minimālo pensiju?
Pat ja cilvēks visu darba mūžu saņēmis minimālo algu, tas nenozīmē, ka vecumdienās viņš paliks bez pensijas. Labā ziņa, ka Latvijā pastāv minimālās vecuma pensijas garantija. Taču tā nenozīmē, ka ikviens, kurš sasniedzis pensijas vecumu, automātiski saņems noteiktu minimālo summu. Būtiska nozīme ir apdrošināšanas stāžam, turklāt arī neliela alga un neregulāras sociālās apdrošināšanas iemaksas ietekmē nākotnes pensijas apmēru.
Svarīgi saprast, ka tiesības uz vecuma pensiju un tās apmērs ir divas dažādas lietas. Arī cilvēkam, kurš visu mūžu strādājis par minimālo algu, ir tiesības uz vecuma pensiju, ja izpildīti likumā noteiktie nosacījumi. “Lai vispār būtu tiesības uz vecuma pensiju, no 2025. gada nepieciešams vismaz 20 gadu apdrošināšanas stāžs un jāsasniedz 65 gadu vecums,” skaidro Sanita Letapura. Tātad galvenais priekšnoteikums ir nevis tas, cik liela bijusi cilvēka alga, bet gan tas, vai viņam ir uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs. Savukārt pensijas apmēru nosaka uzkrātais pensijas kapitāls un citi aprēķinā iesaistītie faktori.
Jāņem vērā, ka apdrošināšanas stāža uzskaites kārtība dažādos vēsturiskajos periodos ir atšķirīga. Līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrātos darba un tam pielīdzinātos periodus var apliecināt ar dokumentiem. Papildus jāņem vērā, ka no 1991. līdz 1995. gada beigām būtiski, vai darba devējs bija reģistrēts kā sociālās apdrošināšanas iemaksu maksātājs. No 1996.gada informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek uzkrāta personificētajā uzskaitē. Ja cilvēks strādājis vēl padomju laikā vai deviņdesmitajos gados, viņam īpaši svarīgi pārliecināties, vai visi darba un tam pielīdzinātie periodi ir ieskaitīti apdrošināšanas stāžā. To var apliecināt darba grāmatiņa, arhīva izziņas un citi darba attiecības vai pielīdzinātos periodus apliecinoši dokumenti.
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Minimālā pensija - valsts drošības spilvens, bet ne visiem vienāds
Ja cilvēks visu mūžu saņēmis nelielu algu un viņa uzkrātais pensijas kapitāls ir mazs, aprēķinātā vecuma pensija var izrādīties ļoti zema. Šādās situācijās darbojas minimālās vecuma pensijas garantija.
2026. gadā minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze ir 213 eiro. Piemērojot tai koeficientu 1,2, cilvēkam ar 20 gadu apdrošināšanas stāžu minimālā vecuma pensija ir 255,60 eiro mēnesī. Minimālās pensijas apmērs ir atkarīgs arī no apdrošināšanas stāža. Par katru gadu virs 20 gadiem minimālajai pensijai pieskaita vēl 4,26 eiro.
Piemēram:
• ar 20 gadu apdrošināšanas stāžu – 255,60 eiro;
• ar 25 gadu stāžu – 276,90 eiro;
• ar 30 gadu stāžu – 298,20 eiro;
• ar 35 gadu stāžu – 319,50 eiro;
• ar 40 gadu stāžu – 340,80 eiro.
Šie ir 2026. gada minimālie apmēri. Personām ar invaliditāti kopš bērnības tiek piemērota lielāka aprēķina bāze.
Svarīgi saprast, ka minimālās pensijas garantija nav papildu piemaksa ikvienam pensionāram. Tā ir aizsardzība situācijā, kad cilvēkam ir tiesības uz vecuma pensiju, bet pēc vispārējās aprēķina kārtības noteiktais pensijas apmērs ir mazāks par valstī garantēto minimumu. Šādā gadījumā starpību nodrošina valsts.
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Tātad cilvēkam, kurš visu mūžu strādājis par minimālo algu, nav automātiski jāsaņem tieši minimālā pensija. Viņa pensija vispirms tiek aprēķināta pēc visiem vienotajiem principiem, ņemot vērā uzkrāto kapitālu. Ja aprēķinātais apmērs ir zemāks par garantēto minimumu, tiek piemērota minimālā pensija.
Vai 40 nostrādāti gadi nozīmē lielu pensiju?
Viens no izplatītākajiem priekšstatiem ir tāds, ka ilgs darba mūžs pats par sevi garantē lielu pensiju. Tomēr tā nav. Sanita Letapura skaidro, ka pensijas aprēķinā nozīme ir vairākiem faktoriem. Viens no tiem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada beigām, savukārt par turpmākajiem gadiem būtiska nozīme ir uzkrātajam pensijas kapitālam. Aprēķinā tiek ņemta vērā arī cilvēka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga noteiktos vēsturiskos periodos, kas nepieciešama pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai. Tas nozīmē, ka diviem cilvēkiem ar vienādu 40 gadu darba stāžu pensija var būt ļoti atšķirīga. Ja viens visu darba mūžu saņēmis minimālo algu, bet otrs ievērojami lielāku atalgojumu, viņu uzkrātais pensijas kapitāls nebūs vienāds.
Turklāt pensijas kapitāls netiek vienkārši saskaitīts vēsturiskajās summās. Tas tiek aktualizēts, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algu izmaiņas valstī. Tādēļ pensijas aprēķins ir sarežģītāks nekā vienkārša nostrādāto gadu un saņemtās algas salīdzināšana.
Pusslodze nenozīmē pusi no darba stāža
Cilvēkiem, kuri ilgstoši strādājuši nepilnu slodzi, nereti rodas bažas, vai viņiem vispār uzkrājas pietiekams darba stāžs. Liene Klismete skaidro, ka apdrošināšanas stāža uzskaitē būtiski ir mēneši, kuros veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja cilvēks konkrētajā mēnesī strādājis kaut tikai vienu dienu un par šo darbu veiktas attiecīgās iemaksas, apdrošināšanas stāžā var tikt ieskaitīts viss mēnesis. Tādējādi nepilnas slodzes darbs pats par sevi nenozīmē, ka cilvēkam uzkrājas tikai puse no apdrošināšanas stāža.
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Taču pensijas apmēra aprēķinā situācija ir cita. Ja nepilnas slodzes dēļ cilvēks saņem mazāku algu un no tās tiek veiktas mazākas sociālās iemaksas, arī pensijas kapitāls pieaug lēnāk. Tātad ir svarīgi nošķirt divas lietas - apdrošināšanas stāžu un pensijas kapitālu. Stāžs palīdz noteikt tiesības uz pensiju, savukārt uzkrātais kapitāls būtiski ietekmē tās apmēru.
Divas darbavietas - arī dubults stāžs?
Līdzīgs princips attiecas uz cilvēkiem, kuri vienlaikus strādā vairākās darbavietās. Ja cilvēks vienā mēnesī strādā divās vai pat trijās darbavietās, apdrošināšanas stāžā viņam neieskaita divus vai trīs mēnešus. Tas joprojām ir viens kalendārais mēnesis. Taču ienākumi, no kuriem tiek veiktas sociālās iemaksas, ietekmē pensijas kapitālu.
Piemēram, ja cilvēks vienā darbavietā saņem 3000 eiro bruto, bet citā situācijā trijās darbavietās kopā nopelna 2500 eiro bruto, pie vienādiem apdrošināšanas nosacījumiem lielāks pensijas kapitāla pieaugums būs pirmajā gadījumā. Tādējādi pensijas veidošanā svarīgāks par darbavietu skaitu ir kopējais atalgojums, no kura veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Kur noskaidrot, cik liela būs pensija?
Lai uzzinātu, kāda pensija nākotnē varētu pienākties, nav jāgaida līdz pensionēšanās vecumam. Portālā Latvija.gov.lv ir pieejami VSAA elektroniskie pakalpojumi, tostarp pensijas aprēķina kalkulators. Tajā iespējams ievadīt prognozējamo nākotnes algu un salīdzināt, kā dažādi ienākumu scenāriji varētu ietekmēt pensijas apmēru. Piemēram, cilvēks var salīdzināt, kā mainītos prognoze, ja turpmāk viņš saņemtu 800 vai 1500 eiro mēnesī. Tomēr Liene Klismete uzsver, ka kalkulatora rezultāts ir tikai prognoze, nevis garantēts nākotnes pensijas apmērs. Aprēķinā tiek izmantoti pieņēmumi par nākotnes ekonomiskajiem rādītājiem.
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Savukārt cilvēkiem, kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši mazāk nekā pieci gadi, pieejama arī VSAA izziņa par prognozējamo vecuma pensijas apmēru. Tās aprēķins balstīts uz VSAA rīcībā jau esošajiem datiem par cilvēka apdrošināšanas stāžu un veiktajām iemaksām. Portālā iespējams arī pārbaudīt, kādi darba un apdrošināšanas periodi ir reģistrēti.
Vecie darba gadi var būt jāpierāda ar dokumentiem
Īpaša uzmanība savam apdrošināšanas stāžam jāpievērš cilvēkiem, kuri darba gaitas sākuši vēl pirms sociālās apdrošināšanas datu personificētās uzskaites ieviešanas. Sanita Letapura skaidro, ka par agrākajiem darba periodiem VSAA var būt nepieciešami papildu dokumenti. Tie var būt ieraksti darba grāmatiņā, izziņas vai citi dokumenti, kas apliecina darba vai noteiktus tam pielīdzinātus periodus. Ja informācija nav pilnīga, atsevišķi gadi apdrošināšanas stāžā var nebūt uzskaitīti, līdz cilvēks iesniedz nepieciešamos pierādījumus.
Tieši jautājumi par apdrošināšanas stāžu un trūkstošajiem dokumentiem ir vieni no biežākajiem, ar kuriem cilvēki vēršas VSAA. Tāpēc svarīgi ne tikai pārbaudīt uzkrāto pensijas kapitālu, bet arī pārliecināties, vai visi darba gadi ir pareizi reģistrēti.
Pensiju automātiski nepiešķir
Vēl viens praktisks jautājums, ko mēdz piemirst, ka vecuma pensija netiek piešķirta automātiski tikai tāpēc, ka cilvēks sasniedzis 65 gadu vecumu. Lai saņemtu pensiju, VSAA jāiesniedz iesniegums. Cilvēks var arī izvēlēties pensiju pieprasīt vēlāk, piemēram, ja vēlas turpināt strādāt un uzkrāt lielāku apdrošināšanas stāžu vecuma pensijas piešķiršanai. Tāpēc, tuvojoties pensionēšanās vecumam, ir vērts savlaicīgi noskaidrot gan savas tiesības uz pensiju, gan iespējamo tās apmēru.
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Lai gan iepriekšējos gados saņemto atalgojumu mainīt vairs nav iespējams, cilvēks var veikt vairākus praktiskus soļus. Vispirms jāpārbauda, vai VSAA rīcībā ir informācija par visiem apdrošināšanas periodiem un veiktajām sociālajām iemaksām. Otrkārt, jānoskaidro prognozējamais pensijas apmērs, izmantojot pieejamos elektroniskos pakalpojumus. Treškārt, ja līdz pensionēšanās vecumam vēl atlikuši vairāki gadi, ir vērts izvērtēt iespējas palielināt ienākumus, no kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un visbeidzot, svarīgi laikus noskaidrot, kā izvēlētais pensionēšanās brīdis ietekmēs aprēķināto pensiju.
Vai pēdējos piecos gados vēl iespējams palielināt pensiju
Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, vai cilvēks, kurš jau tuvojas pensijas vecumam, vēl var kaut ko mainīt, ja visu darba mūžu saņēmis nelielu algu. Sanita Letapura uzsver, ka katrs papildu darba gads un veiktās sociālās iemaksas dod savu ieguldījumu. Tomēr būtiski saprast, ka pensijas kapitāls veidojas ilgākā laika posmā. Ja cilvēks vairākus gadu desmitus saņēmis nelielu atalgojumu, tikai dažu pēdējo gadu laikā šo ietekmi pilnībā kompensēt var būt sarežģīti. Vienlaikus lielāks atalgojums pēdējos darba gados un ilgāks sociālo iemaksu periods var palielināt uzkrāto pensijas kapitālu.
Nozīme ir arī vecumam, kurā cilvēks izvēlas pieprasīt pensiju. Piemēram, cilvēkiem ar vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāžu noteiktos apstākļos ir tiesības pieprasīt priekšlaicīgu vecuma pensiju divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Taču priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā pensijas aprēķinā tiek izmantots ilgāks paredzamais izmaksas periods, un tas ietekmē aprēķināto pensijas apmēru. Savukārt, pieprasot pensiju vēlākā vecumā, aprēķina nosacījumi ir atšķirīgi. Tāpēc lēmumu par pensionēšanās laiku ieteicams pieņemt, iepriekš noskaidrojot iespējamo pensijas apmēru.
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Praktiski soļi, ko vērts veikt:
• Pārbaudīt savu apdrošināšanas stāžu. Īpaši rūpīgi tas jādara cilvēkiem, kuri strādājuši līdz 1995. gada beigām. Ja kāds darba periods nav reģistrēts, jāmeklē dokumenti, kas apliecina darba attiecības vai citus stāžā ieskaitāmus periodus.
• Pārliecināties par sociālajām iemaksām. Portālā Latvija.gov.lv var apskatīt informāciju par reģistrētajiem apdrošināšanas periodiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām. Ja redzamas nepilnības, jāvēršas VSAA un jānoskaidro, kā tās novērst.
• Ja iespējams, turpināt strādāt ar oficiāli deklarētu atalgojumu. Lielākas sociālās apdrošināšanas iemaksas palielina pensijas kapitālu. Arī pēdējie darba gadi ir nozīmīgi.
• Ja ir vairākas darbavietas, izvērtēt kopējos ienākumus. Stāžs nedubultosies, taču lielāks kopējais oficiālais atalgojums var palielināt pensijas kapitālu.
• Ja atklājas, ka darba devējs nav veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, atsevišķos gadījumos cilvēkam, pieprasot pensiju, ir iespēja šīs iemaksas par attiecīgo periodu veikt pašam. Tomēr katra situācija jāizvērtē individuāli, jo šāda iespēja nav paredzēta visos gadījumos.