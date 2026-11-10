Mārtiņdienā daudzviet spīdēs saule
Mārtiņdienā, 10. novembrī, Latvijā daudzviet spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Agrā otrdienas rītā Zemgalē, kā arī daudzviet Kurzemē un Vidzemes dienvidrietumos izklīduši mākoņi. Valsts austrumos saglabājas apmākušās debesis. Nav ievērojamu nokrišņu. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Gaisa temperatūra no -3 grādiem dažviet Kurzemē līdz +5 grādiem Ziemeļvidzemes piekrastē. Gaisa relatīvais mitrums 64-97%. Rīgā pārsvarā skaidrs laiks, pūš dienvidu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra +1..+3 grādi.
Dienas laikā daudzviet spīdēs saule. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2..+6 grādiem. Rīgā gaidāms sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +5 grādus. Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1022 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +4,6 grādiem Dagdā līdz +9,1 grādam Ventspilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. novembrī bija +24..+25 grādi Portugālē, Spānijā un salās Vidusjūrā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -14..-16 grādi kalnos Skandināvijā un Islandē.