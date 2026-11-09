Traģēdija Iecavas skeitparkā: bērnam uzkrīt basketbola grozs un sadragā galvaskausu
Iecavā kāds bērns guvis smagas traumas pēc tam, kad viņam uzkritis skeitparkā novietots basketbola grozs. Cietušais nogādāts Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), kur viņam veikta operācija, sociālajā tīklā “Facebook” pavēstījusi bērna māte.
Kā Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju grupā raksta cietušā bērna māte Līga, negadījums noticis 6. novembrī ap plkst. 17, kad viņas bērns kopā ar citiem bērniem spēlējis bumbu Iecavas skeitparkā. Spēlēšanās laikā bērnam uzkritis basketbola grozs.
Notikuma vietā izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Māte īpaši pateicas bērna draugam, kurš sarežģītajā situācijā reaģējis un sazinājies ar viņu.
Pēc mātes sniegtās informācijas, bērns guvis ārkārtīgi smagas galvas traumas – sadragātu galvaskausu, smadzeņu un to apvalka bojājumus, kā arī smagu vaiga kaula traumu. Pastāvot arī daļējas sejas paralīzes risks. Bērnam slimnīcā jau veikta operācija.
Māte atzīst, ka notikušais varējis beigties letāli, un pauž cerību, ka bērnam nepaliks paliekošas veselības problēmas. Vienlaikus sieviete aicina citus vecākus pārrunāt ar bērniem drošības riskus un brīdināt viņus netuvoties Iecavas skeitparka basketbola groziem.
Viņa arī publiski jautā, kurš ir atbildīgs par basketbola grozu nostiprināšanu un to drošību, paužot bažas par konstrukciju stabilitāti.
Māte norāda, ka arī pieaugušie basketbola spēles laikā mēdz iekārties groza stīpā, tādēļ konstrukcijām vajadzētu būt drošām.
Tikmēr pašvaldība izskatījusi videonovērošanas ierakstus, kuros redzams, ka bērns palēcies, aizķēries aiz basketbola groza tīkliņa un uzgāzis konstrukciju sev virsū. Pašvaldības pārstāvis Jānis Kalinka LTV norāda, ka negadījumu izraisījusi paša bērna rīcība, taču groza tehniskā stāvokļa pārbaude vēl turpinās.
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Pārvietojamie grozi iegādāti 2017. gadā, un to stabilitātei paredzēti atsvari. Pēc negadījuma tie norobežoti un vēlāk aizvākti. Pašvaldība arī uzdevusi veikt ārpuskārtas drošības pārbaudes visos novada sporta un atpūtas laukumos.
Pārbaužu rezultātus sola publiskot. Savukārt cietušā bērna vecāki apņēmušies vērsties atbildīgajās iestādēs, lai nepieļautu līdzīgus negadījumus nākotnē.