Nacionālā apvienība gatava darbam jaunajā valdībā - pēc sarunām ar Kulbergu saskata kopīgu redzējumu
Ekonomikas izaugsmes, taupības un valsts pārvaldes efektivizēšanas pasākumi jāvērtē pēc to ietekmes uz Latvijas ilgtermiņa attīstību, pēc valdības veidošanas sarunām ar "Apvienoto sarakstu" (AS) žurnālistiem sacīja Nacionālās apvienības (NA) valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Viņa norādīja, ka sarunā detalizētāk uzklausīts AS redzējums par konkrētiem pasākumiem, kā arī precīzāk iezīmētas NA prioritātes, īpaši ekonomikas izaugsmes un taupības jautājumos.
Tāpat pārrunāti sadarbības pamatprincipi un mērķi. Indriksone uzsvēra, ka NA izprot nepieciešamību strauji pieņemt lēmumus, vienlaikus vērtējot, lai tie sniegtu ieguvumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.
Šajā kontekstā politiķe izcēla demogrāfiju, kas vienmēr bijusi NA prioritāte. NA uzsvēra nepieciešamību veicināt dzimstību un nodrošināt iedzīvotājiem labāku dzīvi arī ekonomiski sarežģītos apstākļos. Viņa norādīja, ka katrs lēmums jāvērtē trīskārši, ņemot vērā tā ietekmi uz ģimenēm ar bērniem.
Vēl viena NA prioritāte ir drošība un aizsardzības budžets. Indriksone norādīja, ka ar AS ir kopīgs redzējums par nepieciešamību aizsardzībai nodrošināt 5% no iekšzemes kopprodukta. Vienlaikus būtiski ir tas, kā šie līdzekļi tiek izlietoti, lai sekmētu Latvijas ekonomiku un ieguldījumus aizsardzības industrijā.
Runājot par valsts pārvaldi, Indriksone uzsvēra nepieciešamību pēc būtiskām reformām un efektivitātes uzlabojumiem. Viņas ieskatā reformām jābūt politiski vadītām un profesionāli īstenotām, lai pieņemtie lēmumi tiktu ieviesti dzīvē.
Politiķe norādīja uz pieaugušo administratīvo slogu un birokrātiju, vienlaikus uzsverot, ka pārmaiņas nedrīkst sabremzēt valsts attīstību. Tāpēc jāvērtē procesu efektivitāte, funkcijas, pakalpojumi un uzdevumi, kurus iespējams pārkārtot vai centralizēt.
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Indriksone uzsvēra arī nepieciešamību vienoties par skaidriem sadarbības nosacījumiem un pamatprincipiem, lai sadarbība būtu efektīva, saprotama un profesionāli vadīta. Sarunu viņa vērtēja kā "ļoti produktīvu un uz sadarbību vērstu", piebilstot, ka NA gaidīs uzaicinājumu to turpināt.
Savukārt NA Saeimas frakcijas vadītājs Artūrs Butāns norādīja, ka sarunā par ekonomiku un taupības pasākumiem apspriesta valsts budžeta izdevumu atklātība, par kuru NA savulaik iestājusies kopā ar AS. Viņš uzsvēra, ka valsts budžeta izdevumu atklātība ir būtiska, lai sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem skaidrotu budžeta situāciju, pieņemtos lēmumus un to ietekmi.
Butāns informēja, ka NA lielu uzmanību pievērsīs arī publisko iepirkumu uzraudzībai. Viņš minēja aptuveni astoņus miljardus eiro preču un pakalpojumu iepirkumos, kuros, viņaprāt, iespējams uzlabot efektivitāti un mazināt sadārdzinājumus, tādējādi ietaupot valsts budžeta līdzekļus.
Sarunā apspriesta arī amatpersonu atlīdzības iesaldēšana. Tāpat premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) prezentējis ekonomikas izaugsmes piedāvājumus, kurus NA papildinājusi ar savām idejām, tostarp militārās industrijas attīstībai.
Butāna vērtējumā militārā industrija turpmākajos gados augs straujāk par citām nozarēm, tāpēc NA vēlas Latvijā izveidot ātrāko saskaņošanas un investīciju piesaistes kārtību reģionā.
Politiķis norādīja arī uz kopīgu redzējumu par Krievijas ietekmes mazināšanu, piebilstot, ka NA ir gatava valdībā īstenot vairākas ieceres, kuras iepriekš izvirzījusi arī opozīcijā.
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Kā ziņots, Kulbergs pirmdien uz sarunām aicinājis "Progresīvos", "Jauno vienotību" (JV) un NA. Sarunās ar potenciālajiem koalīcijas partneriem viņš vēlējās pārrunāt nepieciešamās pārmaiņas ekonomikas izaugsmes veicināšanai, budžeta līdzekļu ekonomijai un valdības darba efektivizēšanai.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība, plaši valdot viedoklim, ka šādā gadījumā AS valdību atbalstītu "Latvija pirmajā vietā".