Iezīmējas nākamās koalīcijas aprises? Kulbergs pēc sarunām uzslavē Nacionālo apvienību
Nacionālā apvienība (NA) valdības veidošanas sarunām bija sagatavojusies labi un nāca ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm, pēc pirmdien notikušās tikšanās ar NA pārstāvjiem žurnālistiem sacīja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS), kurš iepriekš par nepietiekamu sagatavošanos kritizēja "Jauno vienotību" un "Progresīvos".
"Šodien gribu teikt, ka Nacionālā apvienība bija sagatavojusies gana labi, jo bija daudz priekšlikumu no viņu puses gan ekonomikas jomā, gan arī par to, ko viņi redz kā prioritātes, kuras iespējams pārskatīt, bet arī par jautājumiem, kurus, viņuprāt, nebūtu vērts pārskatīt," sacīja politiķis.
Kulbergs norādīja, ka tikšanās laikā AS iepazīstinājusi NA ar savu redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām valstī un fiskālajiem izaicinājumiem līdz 2030. gadam. Pēc viņa teiktā, sarunas notikušas ar izpratni par valsts finanšu situāciju, iepriekš uzņemtajām saistībām un nepieciešamību izvērtēt gan lielos, gan mazākos projektus.
Premjera amata kandidāts uzsvēra, ka bez finanšu situācijas sakārtošanas nebūs iespējams īstenot jaunus politiskos solījumus. Tāpēc valdības veidošanas sarunās galvenais jautājums esot par to, kuri politiskie spēki būs gatavi kopīgi uzņemties atbildību par nepopulāriem, bet nepieciešamiem lēmumiem.
Pēc Kulberga teiktā, noslēdzoties otrajai sarunu kārtai ar potenciālajiem koalīcijas partneriem, AS tagad vērtēs iespējamos sadarbības modeļus. Viņš uzsvēra, ka katrai partijai ir savas prioritātes un "sarkanās līnijas", taču izšķirošais būs spēja vienoties par kopīgu rīcību valsts finanšu stabilizēšanai.
"Galvenais jautājums ir, kā kopā iznest šīs pārmaiņas, jo tās nebūs vieglas. Būs jāstāsta sabiedrībai atklāti, ko varam un ko nevaram izdarīt, kā arī kuriem iepriekš dotajiem solījumiem vienkārši nav finansiāla seguma," sacīja AS politiķis.
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Viņš norādīja, ka Latvija vairs neatrodas situācijā, kad iespējams dalīt augošus budžeta ieņēmumus. Gluži pretēji, valstij jāmeklē veidi, kā novērst ilgstoši veidojušās finanšu problēmas un atgriezties pie ilgtspējīgas fiskālās politikas.
Kulbergs pauda pārliecību, ka sarunās iesaistītie politiskie spēki esot iepazinušies ar reālo valsts finanšu situāciju un tagad katrai partijai nepieciešams pārrunāt iespējamos kompromisus savās valdēs un frakcijās.
Kulbergs gan līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis paša piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS iecerējis. Arī šodien viņš atteica, ka šādu informāciju varēšot iegūt viņa prezentācijā otrdien plkst. 12.30 Ministru kabinetā, kur tikšot detalizētāk skaidrots AS redzējums par valsts finanšu stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem tā uzlabošanai.
Kulbergs pašlaik neatklāja, kādu tieši piedāvājumu, uzdevumus un priekšlikumus "Apvienotais saraksts" piedāvājis potenciālajiem partneriem.
Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.
Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.
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Pirms tam Kulbergs pirmdien tikās ar "Jaunās vienotības" un "Progresīvo" pārstāvjiem. Pēc sarunām ar JV un "Progresīvajiem" viņš kritizēja, ka no abiem politiskajiem spēkiem būtu vēlējies dzirdēt konkrētākus priekšlikumus par budžeta izdevumu samazināšanu. Savukārt NA viņš izcēla kā līdz šim vislabāk sagatavojušos sarunu partneri.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.