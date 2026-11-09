Cēsīs pazudušais astoņus gadus vecais Markuss ir atrasts
Foto: Valsts policija
Pazudušais zēns atradies.
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Papildināts:Šodien 19:06

Cēsīs pazudušais astoņus gadus vecais Markuss ir atrasts

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Valsts policija informē, ka Cēsīs bez vēsts pazudušais astoņus gadus vecais Markuss ir veiksmīgi atrasts.

Cēsīs pazudušais astoņus gadus vecais Markuss ir a...

Jau vēstīts, ka Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde pirmdien, 9. novembrī, izsludināja zēna meklēšanu pēc tam, kad viņš ap plkst. 14.30 pēdējo reizi bija redzēts Cēsīs, Raiņa ielas rajonā.

Policija aicināja iedzīvotājus palīdzēt zēna meklēšanā, sniedzot informāciju par viņa iespējamo atrašanās vietu. 

Tagad Valsts policija paziņojusi, ka Markuss ir atrasts un viņa meklēšana ir pārtraukta. Plašāka informācija par zēna atrašanas apstākļiem pagaidām nav sniegta.

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