Pazudušais zēns atradies.
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Šodien 19:01
Papildināts:Šodien 19:06
Cēsīs pazudušais astoņus gadus vecais Markuss ir atrasts
Valsts policija informē, ka Cēsīs bez vēsts pazudušais astoņus gadus vecais Markuss ir veiksmīgi atrasts.
Jau vēstīts, ka Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde pirmdien, 9. novembrī, izsludināja zēna meklēšanu pēc tam, kad viņš ap plkst. 14.30 pēdējo reizi bija redzēts Cēsīs, Raiņa ielas rajonā.
Policija aicināja iedzīvotājus palīdzēt zēna meklēšanā, sniedzot informāciju par viņa iespējamo atrašanās vietu.
Tagad Valsts policija paziņojusi, ka Markuss ir atrasts un viņa meklēšana ir pārtraukta. Plašāka informācija par zēna atrašanas apstākļiem pagaidām nav sniegta.