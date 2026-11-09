Valsts policija meklē astoņus gadus veco Markusu Bērziņu.
112
Šodien 19:01
Cēsīs pazudis astoņus gadus vecais Markuss Bērziņš; policija lūdz iedzīvotāju palīdzību
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde meklē 2018. gadā dzimušo Markusu Bērziņu, kurš šodien, 9. novembrī, plkst. 14.30 pēdējo reizi redzēts Cēsīs, Raiņa ielas rajonā un kopš tā brīža nav zināma viņa atrašanās vieta.
Bija ģērbies pelēkās biksēs, zilganpelēkā jakā, līdzi sarkanraiba mugursoma. Puisim ir īpaša pazīme – ātrāk ejot, nedaudz pieklibo.
Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112!
Valsts policija meklē astoņus gadus veco Markusu Bērziņu.