Bauskas novadā atrastais iespaidīgais kara laika lādiņš tiks nogādāts iznīcināšanai
Pirmdien Bauskas novada Mežotnes pagastā atrastais reaktīvais lādiņš tiks nogādāts poligonā iznīcināšanai, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Atrastais priekšmets, visticamāk, ir Otrā pasaules kara 280 milimetru reaktīvais lādiņš. Vietējo iedzīvotāju evakuācija nebija nepieciešama.
Jau ziņots, ka lādiņš tika atrasts Mežotnes pagastā būvobjektā Zemgaļu ielā, bijušās pamatskolas vietā.
Kā iepriekš vēstīja Jauns.lv, pēc sprādzienbīstamā priekšmeta atrašanas tika pieļauta iespēja, ka drošības apsvērumu dēļ varētu nākties evakuēt tuvējā Strēlnieku ciema iedzīvotājus. Pašvaldība sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem sāka gatavoties šādam scenārijam, vienlaikus aicinot iedzīvotājus saglabāt mieru un ievērot operatīvo dienestu norādījumus.
Notikuma vietā tika piesaistīti Nacionālo bruņoto spēku sapieri, kā arī dabasgāzes sadales operatora "Gaso" avārijas dienests. Speciālistiem bija jāizvērtē iespējamais apdraudējums un jāpieņem lēmums par turpmākajiem drošības pasākumiem.