Rinkēvičs ar VDD priekšnieku pārrunā nedraudzīgu valstu radītos drošības riskus
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien Rīgas pilī tikās ar Valsts drošības dienesta (VDD) priekšnieku Normundu Mežvietu, pārrunājot nedraudzīgu valstu Latvijai radīto drošības risku mazināšanu.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, puses tikšanās laikā pārrunāja aktualitātes iekšējās drošības jomā un VDD īstenotos pasākumus potenciālu drošības risku mazināšanai pret Latvijai nedraudzīgu valstu īstenotām kaitnieciskām darbībām un nemilitārās ietekmes aktivitātēm.
Valsts prezidents un VDD priekšnieks sarunā īpašu uzmanību pievērsa kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, kā arī informatīvās telpas drošībai. VDD ir viena no trim valsts drošības iestādēm Latvijā līdzās Satversmes aizsardzības birojam un Militārās izlūkošanas un drošības dienestam.
VDD ir pretizlūkošanas un iekšējās drošības dienests, kas iegūst informāciju no dažādiem avotiem, analizē to, informē valsts augstākās amatpersonas par identificētajiem riskiem nacionālajai drošībai, kā arī veic darbības to neitralizēšanai.