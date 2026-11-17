Zemnieki pret birokrātiju un Latvijas Banku
Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares Latvijā saskaras ar ievērojamu birokrātisko slogu, ko veido gan ilgstoši neatrisināti normatīvie akti, gan jaunas institūciju iniciatīvas.
Biedrības Zemnieku saeima pārstāvji uzsver: lai arī atsevišķās jomās ir jūtami uzlabojumi un slogs tiek mazināts, jauni regulējumi bieži tiek veidoti pilnīgi atrauti no reālās saimnieciskās prakses un dabas apstākļiem.
Vides vadlīnijas bez nozares iesaistes
Biedrības “Zemnieku saeima” ārpolitikas eksperts Valters Zelčs kā vienu no pēdējā laika spilgtākajiem piemēriem min Latvijas Bankas izstrādātās vienotās vides un klimata vadlīnijas komercbankām, kuru mērķis ir vērtēt izsniegto kredītu ilgtspēju. Eksperts atklāj, ka šī dokumenta izstrādē nav bijis iesaistīts neviens nozares pārstāvis, skaidrojot: "Pirmām kārtām nevienā brīdī, nevienā no izstrādes stadijām nedz paši lauksaimnieki, nedz mežsaimnieki, nedz kas cits netika iesaistīts. Tas vienkārši maijā parādījās kā publicēts jau bezmaz vai gatavs dokuments."
Zelčs vērš uzmanību uz faktu, ka dokumenta ievadā kā līdzdalībnieki nepamatoti norādītas vairākas nozīmīgas iestādes: "Vadlīniju ievadā rakstīts, ka to izstrādē piedalījušies Lauku atbalsta dienests, Zemkopības ministrija, LLKC, Valsts mežzinātnes institūts Silava, un visas šīs iestādes bija stipri pārsteigtas, ka viņu nosaukumi ir uz šīm vadlīnijām." Viņš piebilst, ka Silavas gadījumā iestāde ir pat trīs reizes aicinājusi savu nosaukumu no dokumenta izņemt, taču banka to nav izdarījusi, tā vietā pārformulējot tekstu, lai norādītu, ka izstrādē piedalījušies eksperti, kuru ikdienas darbs ir šajā institūtā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Analizējot vadlīniju saturu, eksperts norāda uz virkni prasību, kas dabā nemaz nav realizējamas. Viņš skaidro, ka atšķirībā no Eiropas, kur aizsargjosla gar upēm parasti ir divus līdz trīs metrus plata, Latvijā jau vēsturiski tie ir desmit metri, taču jaunajās vadlīnijās bez jebkāda pamatojuma tiek pieprasīta trīsdesmit metru josla. Pēc eksperta teiktā, Vidzemes un Latgales pusē ir vietas, kur susinātājgrāvji atrodas ik pēc divdesmit metriem, un šādu aizsargjoslu dēļ zemi faktiski vairs nevarētu apstrādāt. Turpinot par ainavu elementiem, piemēram, akmeņu kaudzēm vai koku puduriem, Valters Zelčs atzīmē, ka banka pieprasa tiem atvēlēt desmit procentus no saimniecības platības, turklāt nepieļauj to izvietošanu lauka malā: "Viņiem vajag, lai tas ir lauka vidū vismaz 10 metrus no lauka robežas. Kāpēc? Skaidrs taču, ka lauksaimnieks ko tādu neveido lauka vidū."
Par vēl vienu absurdu tiek uzskatīta prasība saistībā ar lopkopību, kur dzīvnieku turēšana kūtī klasificēta kā nelabvēlīga prakse. Eksperts paskaidro, ka tieši modernās kūtīs, kas atgādina pieczvaigžņu viesnīcas, ir iespējams ievērot augstākās labturības prasības, regulējot temperatūru un nodrošinot barību un sausu guļvietu, kā arī izvairoties no dažādām infekciju slimībām, kas var skart lopus atklātās ganībās. Vēl viena dīvaina norāde skar barības devas, kur pieprasīta obligāta ilggadīgo zālāju biomasas izmantošana, ignorējot un neatzīstot saimnieka paša izaudzētos un smalki aprēķinātos barības maisījumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zelčs intervijā atzīmē būtisku pretrunu dokumenta izpildes mērījumos, kas saistīti ar plānotajām Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas izmaiņām pēc 2027. gada. Viņš skaidro, ka atbilstību, piemēram, ainavu elementu kritērijiem Latvijas Banka plāno noteikt pēc tā, vai lauksaimnieks ir pieteicies Lauku atbalsta dienesta atbalsta pasākumam jeb "ekoshēmai 3", taču pēc 2027. gada šādas ekoshēmas vairs neeksistēs un atskaites punkts vienkārši pazudīs. Viņš min arī, ka daudzi lauksaimnieki dabā uztur bioloģisko daudzveidību, taču dažādu iemeslu dēļ atbalsta maksājumiem nepiesakās, kas padara datu ievākšanu pēc pieteikumiem vēl neprecīzāku.
“Zemnieku saeimas” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver, ka, komercbankām pārņemot šos ieteikumus, var tikt būtiski sadārdzināti kredīti, mazināts īpašumu novērtējums vai pat atteikta finansēšana, un tas draud kļūt par slēptu saimnieciskās darbības regulējumu, par kuru lēmumu nav pieņēmusi valsts vara. Lai risinātu šo jautājumu, “Zemnieku saeima” piedāvā trīs konkrētus soļus, un Valters Zelčs tos definē šādi: "Pirmām kārtām šīs vadlīnijas ir jāatsauc, nākamais solis – izvērtējam, vai tādas ir nepieciešamas. Vai no komercbankām pēc tām ir pieprasījums un, ja saka – jā, tad sākam jaunas no baltas lapas, ar saprotamu metodiku jau pašā sākumā iesaistot arī lauksaimniekus, mežsaimniekus." Papildus šiem soļiem organizācija pieprasa Latvijas Bankas padomes padomnieka un ilgtspējas virziena vadītāja Edvarda Kušnera atkāpšanos no ieņemamā amata par šāda nekvalitatīva dokumenta radīšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nevajadzīgi šķēršļi
Līdztekus banku jomas neskaidrībām birokrātiskie šķēršļi būtiski ietekmē arī lauksaimnieku spēju piesaistīt un legāli nodarbināt darbaspēku. “Zemnieku saeima” ir vērsusies pie finanšu ministra Māra Kučinska ar aicinājumu pasteidzināt Finanšu ministrijas gaiteņos iestrēgušos lēmumus par sezonas laukstrādnieku nodokļu režīma pilnveidošanu. “Zemnieku saeimas” valdes priekšsēdētaja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre vērš uzmanību uz laika trūkumu: "Kamēr viens dokuments turpina savu lēno ceļu pa Finanšu ministrijas gaiteņiem, lauksaimniekiem sezona jau tūlīt būs beigusies un pēc dažiem mēnešiem jau gatavosimies nākamajai."
Nozare rosina veikt vairākas konkrētas izmaiņas likumdošanā, no kurām galvenā ir nepieciešamība palielināt sezonas laukstrādnieka ienākumu slieksni no pašreizējiem 3000 eiro līdz 5000 eiro. Dzelzkalēja-Burmistre atgādina faktu, ka iepriekšējais ienākumu slieksnis nav mainīts kopš tā ieviešanas 2014. gadā, kad minimālā mēnešalga bija tikai 320 eiro, bet šobrīd tā ir sasniegusi 780 eiro, tādēļ robežas iesaldēšana nav loģiska. Tiklīdz darbinieks šo 3000 eiro robežu sasniedz, vienkāršotais režīms beidzas un ir jāpāriet uz vispārējo nodokļu kārtību, kas lauksaimniekam īsiem un no laikapstākļiem atkarīgiem darbiem nav ekonomiski pamatoti. Tāpat saimniecības pieprasa atļaut strādniekus nodarbināt jau no pirmā marta un paplašināt šī nodokļu režīma darbību, attiecinot to arī uz lopkopību un citiem augkopības palīgdarbiem, ne tikai dārzeņu un ogu audzēšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Valters Zelčs norāda uz absurdu situāciju, kāda izveidojās šajā pavasarī: "Bija agrs un sauss pavasaris, un, piemēram, tos pašus akmeņus varēja sākt jau dabā lasīt. Bet nebija vēl pienācis datums, kad var reģistrēt sezonas laukstrādniekus. Tā bija īsti dilemma – ko darīt, jo, no vienas puses, ir jālasa akmeņi, jo laiks to atļauj, no otras puses, strādāt vēl nevar." Tāpat viņš piemin darba pienākumu stingro kontroli, stāstot, ka akmeņu lasīšana ir atļauta darbība, taču, ja darbinieks pauzes laikā no lauka nones zarus vai grābj lapas, tas uzreiz tiek uzskatīts par pārkāpumu šī nodokļu režīma ietvaros. Dzelzkalēja-Burmistre piebilst, ka, kavējoties ar izmaiņām, valsts pati palielina risku ēnu ekonomikai, atstājot darbus, kuros nepieciešams piesaistīt cilvēkus uz īsu brīdi, ārpus legālās uzskaites.
Kriminālatbildība par cīņu ar dabu
Bažas par birokrātijas draudiem un nepārdomātiem soļiem pastiprina arī Saeimā virzītie grozījumi Krimināllikumā, kas tiek veidoti, lai nacionālajā tiesību sistēmā ieviestu Eiropas Savienības direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību. Zemnieku saeima vērš deputātu uzmanību uz to, ka esošā likumprojekta redakcija pietiekami skaidri nenodala apzinātu invazīvo sugu izplatīšanu no ikdienišķām situācijām, kad zemes īpašnieks godprātīgi cīnās ar latvāņiem, bet dabīgu apstākļu dēļ nespēj panākt to pilnīgu izskaušanu savā teritorijā.
Organizācijas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš skaidro nozares pozīciju, norādot, ka direktīvas patiesais mērķis ir sodīt to cilvēku, kurš apzināti ieved un audzē bīstamu invazīvu sugu: "Ja cilvēks savā laukā gadiem cīnās ar latvāni, bet nav spējis panākt tā pilnīgu izskaušanu, tas viņu nepadara par latvāņa audzētāju. Audzēt nozīmē apzināti veicināt auga augšanu un pavairošanu." Viņš uzsver organizācijas stingro nostāju pret šādām interpretējamām normām, sakot, ka zemnieku nedrīkst saukt pie kriminālatbildības tikai tādēļ, ka viņa īpašumā aug latvānis vai veiktie apkarošanas pasākumi nav devuši simtprocentīgu rezultātu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Biedrība aicina atgriezt šo likumprojektu Saeimas Juridiskajā komisijā pārstrādāšanai un pievienot skaidru aizsardzības atrunu, kas pasargātu godprātīgus saimniekus. Īpaši tiek izcelts, ka atsevišķās Latvijas teritorijās, kur latvānis ir vēsturiski ļoti plaši izplatījies, tā iznīcināšana ir neiespējama tikai ar pašu spēkiem un pieprasa mērķtiecīgu valsts mēroga programmu un kopīgu rīcību, iesaistot arī pašvaldības un valsts kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko blakus esošās zemes.
Pārbaužu slogs un kaimiņu pieredze
Par spīti plašajām problēmām ar jauniem normatīvajiem aktiem, Valters Zelčs atklāj, ka ikdienas saskarsmē ar dažādām kontrolējošajām iestādēm situācija pēdējā laikā ir nedaudz uzlabojusies un birokrātija tiek savaldīta. Atminoties 2023. un 2024. gadu, eksperts stāsta par briesmīgu birokrātisko žņaugu, kad lauksaimniekiem burtiski septiņu dienu laikā bija detalizēti jāatskaitās par pilnīgi visām darbībām uz lauka: "Tur pa visiem saimniecības laukiem septiņu dienu laikā bija jāievada viss, ko tu septiņās dienās esi mēslojis, smidzinājis, kad tu esi sējis, ar kuru sējmašīnu ar kādu šasijas numuru tu esi iesējis to lauku, kāda bija augu attīstības stadija."
Viņš atgādina vēl skarbākas detaļas, kad lauksaimniekiem bija pat ar telefonu jāfotografē traktorā esošie termināļi un stingri jāievēro Ministru kabineta noteiktie sējas braukšanas virzieni, kas lika sēt taisni vai perpendikulāri, ignorējot paša lauksaimnieka pieredzi par to, kā darbs darāms pareizi. Pēc nozares organizētiem protestiem reģionos šīs visstingrākās un izteikti muļķīgākās prasības tomēr tika novērstas, un pašlaik atskaitīšanās slogs ir samazināts līdz līmenim, kur, lai arī ar sakostiem zobiem, saimnieki var turpināt darbu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Liela loma sloga mazināšanā ir Lauku atbalsta dienestam, kas lauksaimniecības pārbaudēs būtiski attīstījis attālinātās kontroles sistēmas. Eksperts lēš, ka dienests šobrīd jau vairāk nekā astoņdesmit procentus no savām regulārajām kontrolēm spēj veikt attālināti, izmantojot satelītdatus un mašīnmācīšanās rīkus, kas spēj noteikt, kā augsne ir apstrādāta un kāds kultūraugs tur aug. Fiziska kontrole saimniecībā notiekot tikai tad, ja attālinātais modelis nespēj sniegt skaidru atbildi vai tiek veikta izlases veida pārbaude. Tomēr fiziskās kontroles nav pilnībā izzudušas, jo tās saimniecībās veic arī citas iestādes – Valsts augu aizsardzības dienests ierodas pārbaudīt preparātu noliktavas atlikumus un tehnikas apskates, savukārt Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda labturības apstākļus kūtīs.
Zelčs atzīst, ka vislielākās dusmas lauksaimniekos raisa tieši tās pārbaudes, kas notiek pašā sējas vai kulšanas karstumā, it īpaši pēdējos gados, kad slikto laikapstākļu dēļ raža jāvāc burtiski starp lietusgāzēm un dubļiem. Tādēļ lauksaimnieki ir tikušies ar Zemkopības ministriju un panākuši vienošanos par iespēju klātienes pārbaudes pārcelt un atlikt aktīvajos lauku darbu periodos, ja attiecīgā pārbaude neprasa tūlītēju inspekciju.
Salīdzinot Latvijas zemnieku situāciju ar kolēģiem no kaimiņvalstīm, Zelčs atklāj humoristisku gadījumu Igaunijas graudu konferencē, kur pilnīgi visi igauņu zemnieki uzskatīja, ka Latvijā viss ir daudz labāk, taču realitātē birokrātijas un pārbaužu ziņā situācija visās Baltijas valstīs esot ļoti līdzvērtīga. Arī Lietuvā un Igaunijā lauksaimnieki ir neapmierināti, bet ir spiesti visus ziņošanas pienākumus pildīt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mierinājumu drīzāk sniedz cerība uz gaidāmajām un daudz fundamentālākiem procesiem, jo Latvijas lauksaimnieki uzskata, ka plānotās izmaiņas Eiropas Savienības lauksaimniecības politikā pēc 2027. gada būtiski atvieglos esošo prasību slogu.