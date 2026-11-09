Lāčplēša dienu ieskandinot, "Rīgas sargi" atgriežas - tapusi jauna patriotiska dziesma
Tuvojoties Lāčplēša dienai, klajā nāk komponista Jāņa Ķirša un dzejnieka Pētera Draguna radītā “Rīgas sargu dziesma”. Tās videoklipā mūziķu sniegums savijas ar kadriem no Aigara Graubas un Andreja Ēķa filmas “Rīgas sargi” (2007, Cinevilla), veidojot stāstu par drosmi, brīvību un Latvijas valsts tapšanu. Dziesma izskanēs arī koncertuzvedumā “Rīgas sargi” 11. novembrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā.
Dziesmu izpilda Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Niks Freimanis, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un Roberts Rudzītis. Tās skanējumu veido Rīgas Skolēnu pils kamerorķestris diriģenta Artūra Švarcbaha vadībā, ierakstā piedaloties arī ģitāristam Svenam Vilsonam.
“Kad pagājušajā gadā pirmo reizi izdzirdēju šo dziesmu, uzreiz jautāju Jānim - kurš to ir sarakstījis? Uzzinot, ka tā ir viņa dziesma, teicu: «Vecīt, šī dziesma ir jāieraksta!» Gadu vēlāk esam to izdarījuši. Manuprāt, tā ir viena no skaistākajām dziesmām, ko esmu dzirdējis tieši par šādu patriotisku tēmu,” stāsta Miks Galvanovskis.
Videoklipa montāžu veidojis Valdis Krūmiņš, apvienojot dziesmas ieraksta kadrus ar filmā atainotajām Latvijas brīvības cīņu ainām.“Rīgas sargu dziesma” ierakstīta kultūrtelpā “Auss”, un tās skaņu režisors ir Marks Rēpelis.
Gaidāmais koncertuzvedums “Rīgas sargi” veidots kā muzikāls un vizuāls ceļojums Latvijas valsts tapšanas vēsturē. Tajā latviešu strēlnieku dziesmas un mūsdienu autoru patriotiskā mūzika savīsies ar vēsturiskām liecībām un personību stāstiem. Arī koncertuzveduma videoprojekcijās būs izmantoti filmas “Rīgas sargi” kadri, papildinot dzīvo mūziku orķestra un solistu izpildījumā.
Programmā skanēs “Pulcējieties, latvju dēli”, “Uz priekšu, latvieši!”, “Es izjāju prūšu zemi”, “Tavs karogs”, “Par savu zemi saukt” un “Rīgas sargu dziesma”. Dziesma klausāma visās straumēšanas platformās. Savukārt biļetes uz koncertuzvedumu “Rīgas sargi”, kas notiks 11. novembrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā, pieejamas “Biļešu Paradīzē”.