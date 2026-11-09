Valsts policijas foto
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Šodien 16:07
Šoruden devās peļņā uz Vāciju un pazuda: lūdz palīdzību Diānas Lemešas meklēšanā
Valsts policija (VP) lūdz iedzīvotāju palīdzību 1988. gadā dzimušās Diānas Lemešas meklēšanā, kura šoruden devusies peļņā uz Vāciju un bezvēsts pazudusi, informēja policijā.
Kā skaidro VP Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknī, sieviete uz Vāciju strādāt devās šī gada septembrī, taču kopš oktobra vidus radiniekiem ar viņu vairs nav izdevies sazināties, un patlaban viņas atrašanās vieta nav zināma.
Diāna Lemeša ir 170 centimetrus gara un vidējas miesas būves.
Valsts policija aicina rūpīgi aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu. Sniegt informāciju var, zvanot pa tālruņa numuru 65403310 vai pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112.