Iepriekš meklētā persona atradusies.
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Vakar 16:07
Papildināts:Šodien 16:03
Devās peļņā uz Vāciju un pazuda bez vēsts: atrasta iepriekš meklētā Diāna
Iepriekš bezvēsts prombūtnē izsludinātā Diāna, kura bija devusies strādāt uz Vāciju un ar kuru tuviniekiem ilgstoši nebija izdevies sazināties, ir atrasta.
Valsts policija (VP) iepriekš lūdza iedzīvotāju palīdzību 1988. gadā dzimušās Diānas meklēšanā. Sieviete šā gada septembrī bija devusies peļņā uz Vāciju, taču oktobra vidū saziņa ar viņu pārtrūka.
Kā iepriekš informēja VP Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknī, kopš oktobra vidus radiniekiem nebija izdevies ar sievieti sazināties, un viņas atrašanās vieta nebija zināma.
Tagad sieviete ir veiksmīgi atrasta, un viņas meklēšana ir noslēgusies.