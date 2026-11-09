Mežotnes pagastā atrasts aviācijas lādiņš; dienesti gatavojas iespējamai iedzīvotāju evakuācijai
Bauskas novada Mežotnes pagastā kādā būvobjektā pirmdien atrasts sprādzienbīstams priekšmets – aviācijas reaktīvais lādiņš. Saistībā ar bīstamo atradumu operatīvie dienesti gatavojas iespējamai iedzīvotāju evakuācijai no Strēlnieku ciema, informēja pašvaldībā.
Bīstamais priekšmets uziets Zemgaļu ielā, kur iepriekš atradās pamatskola. Par notikušo nekavējoties informēti Nacionālo bruņoto spēku sapieri, kuri devušies uz notikuma vietu, lai izvērtētu situācijas bīstamību un lemtu par lādiņa neitralizēšanu. Drošības apsvērumu dēļ uz notikuma vietu izsaukts arī dabasgāzes sadales operatora "Gaso" avārijas dienests.
Tikmēr sadarbībā ar Bauskas apvienības pārvaldi un Mežotnes pagasta nodaļu ir sākta sagatavošanās Strēlnieku ciema iedzīvotāju evakuācijai, ja pēc situācijas izvērtēšanas speciālisti atzīs šādu rīcību par nepieciešamu.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un stingri sekot operatīvo dienestu, tostarp pašvaldības policijas, norādēm. Jaunākā informācija par notikumu gaitu tiks publicēta Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.