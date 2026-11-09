"BMW" vadītājs 2,55 promiļu alkohola reibumā, bēgot no policijas iebrauc kokos
Tukumā sestdien automašīnas "BMW" vadītājs 2,55 promiļu alkohola reibumā, bēgot no policijas, iebrauca mežā un uzbrauca krūmiem un kokiem, informēja Valsts policijā.
Ap plkst. 21.30 likumsargi, patrulējot Jelgavas ielā, pamanīja, ka automašīna brauc bez ieslēgtām apgaismes ierīcēm, un nolēma to apturēt. Vadītājs, to pamanot, nogriezās pa kreisi uz Slocenes ielu un palielināja ātrumu līdz 109 kilometriem stundā vietā, kur atļauts braukt ar 30 kilometriem stundā. Ielas galā viņš neievēroja ceļa zīmi "Iebraukt aizliegts" un iebrauca mežā, kur zaudēja kontroli pār automašīnu.
No auto izkāpa divi cilvēki, kuriem likumsargi lika gulties uz zemes. Noskaidrota abu identitāte un izsaukti mediķi, lai pārbaudītu viņu veselības stāvokli. Pasažieris nogādāts medicīnas iestādē, bet vadītāja izelpā konstatēts 2,55 promiļu alkohola reibums.
Par braukšanu reibumā sākts kriminālprocess. Tāpat sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi - par braukšanu tumsā bez ieslēgtām ārējām apgaismes ierīcēm, ātruma pārsniegšanu, ceļu satiksmes negadījumu, ceļa zīmes prasības neievērošanu un nepakļaušanos prasībai apturēt automašīnu.
Savukārt piektdien, 6. novembrī, ap plkst. 18 Jelgavas novada Salgales pagastā automašīnas "Volkswagen" vadītājs aizķēra velosipēdistu, kurš pa ceļa braucamo daļu brauca no Teteles uz Garozas pusi. Sākotnējā informācija liecina, ka autovadītājs nebija ievērojis drošu braukšanas intervālu. Velosipēdists cieta un nogādāts medicīnas iestādē. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli.
Tajā pašā vakarā ap plkst. 23.30 Aucē, Raiņa ielā, apturēts automašīnas "Audi" vadītājs, kurš pie stūres bija sēdies 2,45 promiļu alkohola reibumā. Par to sākts kriminālprocess. Vēl sestdien ap plkst. 11 Bauskā, Plūdoņa ielā, vīrietis netika galā ar elektroskrejriteņa vadību, nokrita un guva traumas. Viņam konstatēts 3,23 promiļu alkohola reibums. Elektroskrejritenis nebija reģistrēts noteiktajā kārtībā, un tam nebija obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Pret vīrieti sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi.
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Šajā dienā policija saņēma informāciju arī par negadījumu Aucē, kur sieviete ar automašīnu "Audi", sākot braukt, neievēroja atbilstošu intervālu un sadūrās ar stāvošu automašīnu "Volkswagen". Cilvēki negadījumā necieta. Sievietei konstatēts 1,59 promiļu alkohola reibums. Pret viņu sākts kriminālprocess un administratīvā pārkāpuma process.
Sestdien ap plkst. 19.40 Dobeles novada Annenieku pagastā uz autoceļa Dobele-Lestene-Tukums apturēts automašīnas "Renault" vadītājs, kurš brauca 1,92 promiļu alkohola reibumā. Arī par šo gadījumu sākts kriminālprocess.