Par pameitas seksuālu izmantošanu un draudiem viņu nogalināt vīrietim piespriež 23 gadus cietumā
Rīgas pilsētas tiesa kādam vīrietim par seksuālu vardarbību pret pameitu, tostarp izvarošanu, kā arī bērnu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanu un glabāšanu piespriedusi brīvības atņemšanu uz 23 gadiem un probācijas uzraudzība uz četriem gadiem, informēja prokuratūra.
Tiesa apstiprināja prokurores ar apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. No 2023. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim vīrietis ilgstoši seksuāli izmantoja savu sievas meitu, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi. Kad cietusī vēl nebija sasniegusi 16 gadu vecumu, viņš pret viņas gribu, pielietojot fizisku spēku, veica seksuālu darbību, kas bija saistīta ar vaginālu iekļūšanu.
Izmantojot ilgstoši izveidojušos ietekmi un draudot cietušo nogalināt vai noslīcināt, viņš piespieda viņu veikt orālus aktus un stāties dzimumattiecībās pret viņas gribu. Seksuālā vardarbība turpinājās arī pēc cietušās pilngadības sasniegšanas. Vīrietis izmantoja cietušo pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā. Materiālos cietusī bija attēlota kaila; viņš to slepus filmēja vannas istabā, pieprasīja, lai viņa uzņem kailfoto, kā arī pats fotografēja un filmēja cietušo. Materiālus vīrietis glabāja portatīvajā datorā.
Šādi rīkojoties, apsūdzētais ilgākā laika posmā un dažādās vietās apdraudēja pameitas dzimumneaizskaramību. Vīrietis pilnībā atzina savu vainu un piekrita sodam, noslēdzot ar prokurori vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Noslēdzot vienošanos, prokurore ņēma vērā noziedzīgo nodarījumu raksturu, radīto kaitējumu, apsūdzētā personību, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Kriminālprocesa laikā vīrieti aizturēja, un tiesa viņam piemēroto drošības līdzekli - apcietinājumu - atstāja negrozītu.
Jau ziņots, ka Zemgales rajona tiesa aizvadītajā nedēļā kādam tēvam par seksuālu vardarbību pret mazgadīgo meitu piespriedusi 20 gadu cietumsodu. Tiesa viņam piesprieda arī probācijas uzraudzību uz sešiem gadiem. Lai nodrošinātu soda izpildi, vīrieti apcietināja tiesas zālē. No 2020. gada februāra līdz 2022. gada novembrim vīrietis vairākkārt veica seksuāla rakstura darbības ar savu meitu, kura nebija sasniegusi 16 gadu vecumu.
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Prokuratūra aicina ikvienu, kam ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.