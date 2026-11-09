Otrdien no rīta vietām Latvijā gaidāms sals
Foto: LETA
Daudzviet Latvijā gaidāms sals.
Sabiedrība

Otrdien no rīta vietām Latvijā gaidāms sals

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā būs -3..+3 grādi, prognozē sinoptiķi.

Otrdien no rīta vietām Latvijā gaidāms sals...

No valsts dienvidrietumiem gaidāma debesu skaidrošanās. Diennakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs +2..+6 grādus.

Rīgā Mārtiņdienā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra rīta stundās pazemināsies līdz nulle grādiem, piepilsētā - līdz -2 grādiem. Dienā gaiss iesils vien līdz +4 grādiem.

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