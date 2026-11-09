Daudzviet Latvijā gaidāms sals.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Otrdien no rīta vietām Latvijā gaidāms sals
Otrdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā būs -3..+3 grādi, prognozē sinoptiķi.
No valsts dienvidrietumiem gaidāma debesu skaidrošanās. Diennakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs +2..+6 grādus.
Rīgā Mārtiņdienā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra rīta stundās pazemināsies līdz nulle grādiem, piepilsētā - līdz -2 grādiem. Dienā gaiss iesils vien līdz +4 grādiem.