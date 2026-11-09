Bezmaksas viena brauciena biļetes šajās svētku dienās varēs saņemt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.
Sabiedrība
Šodien 12:43
Atsevišķas iedzīvotāju grupas valsts svētkos varēs braukt bez maksas
"Vivi" aicina Lāčplēša dienā, 11. novembrī, un Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā, 18. novembrī, “Goda ģimene” apliecību īpašniekus izmantot iespēju vilcienā braukt bez maksas. Biļetes var izmantot visi ģimenes locekļi – gan vecāki, gan bērni.
Bezmaksas viena brauciena biļetes šajās svētku dienās varēs saņemt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Tās būs pieejamas visās "Vivi" biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā pie konduktora, taču biļetes ar 100 % atlaidi nevarēs iegādāties "Vivi" tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē.
Lai saņemtu biļeti, būs nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību “Goda ģimene” kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna/studenta apliecību. Visiem nosauktajiem dokumentiem pasažieriem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī vilcienā visa brauciena laikā.