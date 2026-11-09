Dzīvo vienā valstī, bet ikdiena ir pavisam citāda. Kā rit dzīve Latvijas pierobežā?
Austrumu pierobežas novados ikdiena rit citādi - ar gaisa apdraudējuma trauksmēm, bažām par iespējamu zemju atsavināšanu, kā arī arvien biežāku Nacionālo bruņoto spēku klātbūtni.
360TV Ziņas vēsta, ka, piemēram, Žīguru ciemā, kas atrodas nepilnu 10 kilometru attālumā no Krievijas robežas, militārā tehnika kļuvusi par ierastu ainavu. Līdzās bruņumašīnām ielās un kravas auto, kas ved “pūķa zobus”, reģionā izveidota virkne kontrolpunktu, kur iedzīvotājiem jāuzrāda dokumenti un pēc pieprasījuma jāatver automašīnas bagāžnieks.
“Mēs jau pieraduši. Kur tad mēs paliksim bez apsardzes, ja nu kaut kas? Lai brauc, mēs tik viņiem “čau” sakām,” atzīst Žīguru iedzīvotājs Igors.
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 27. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Zemītis uzsver, ka vietējo atbalsts ir jūtams ik uz soļa:
“Sākot ar vecmāmiņām, kuras mums piedāvā pankūkas un siltu tēju, līdz paceltiem īkšķiem par to, ka kontrolējam transporta plūsmu. Vietējie jau saka, ka vairs nevar braukt iedzēruši, bez tiesībām vai bez tehniskās apskates.”
Tomēr ne visiem pielāgoties ir viegli. Viļakā un Kupravā iedzīvotāji neslēpj, ka regulārās pārbaudes rada pamatīgu nogurumu – spēkratu apturēšana vairākas reizes dienā mēdz aizkavēt par 15 līdz 20 minūtēm, radot risku nokavēt darbu vai ārsta vizīti.