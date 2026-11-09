2026. gads ieies vēsturē ar jaunu, bet satraucošu rekordu
2026. gads, visticamāk, kļūs par karstāko gadu meteoroloģisko novērojumu vēsturē, pārspējot 2024. gada rekordu. Zinātnieki brīdina, ka klimata pārmaiņu un klimata parādības "El Niño" ietekmē temperatūra pasaulē turpina paaugstināties, vēsta BBC.
ASV neatkarīgās pētniecības organizācijas "Berkeley Earth" zinātnieki ar 95% pārliecību prognozē, ka 2026. gads pārspēs līdzšinējo karstuma rekordu. Turklāt šāds secinājums izdarīts jau novembra sākumā, kad līdz gada beigām vēl atlikuši teju divi mēneši.
"Mēs esam piedzīvojuši vairākus rekordkarstus gadus pēc kārtas. Tieši to arī sagaidām, globālajai sasilšanai turpinoties," norāda organizācijas pētnieks Roberts Rode. Viņš brīdina, ka nākotnē pasauli varētu skart vēl spēcīgāki karstuma viļņi, ilgstoši sausuma periodi un citas dabas katastrofas.
Klimata pārmaiņu sekas jau šogad izjutušas daudzas valstis. Eiropā plašus postījumus nodarījuši mežu ugunsgrēki, savukārt Nepālā pēkšņs ledāja sabrukums prasījis vairāk nekā 1000 cilvēku dzīvību. Arī Eiropas Savienības klimata dienests "Copernicus" apstiprinājis, ka šā gada oktobris bijis karstākais novērojumu vēsturē.
Pasaules Meteoroloģijas organizācija savās prognozēs ir piesardzīgāka, tomēr arī paredz, ka 2026. gads būs viens no četriem karstākajiem vēsturē. Turklāt būtiska temperatūras pazemināšanās nav gaidāma arī 2027. gadā, jo spēcīgā "El Niño" ietekme turpināsies.
Galvenais globālās sasilšanas iemesls ir siltumnīcefekta gāzu, īpaši oglekļa dioksīda, koncentrācijas pieaugums atmosfērā. To lielā mērā veicina naftas, ogļu un dabasgāzes izmantošana. Savukārt "El Niño" ir dabiska klimata parādība, kuras laikā Klusā okeāna ūdeņi kļūst siltāki un ietekmē laikapstākļus visā pasaulē.
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Zinātnieku brīdinājumi izskan laikā, kad Turcijas pilsētā Antālijā sākas ANO klimata konference COP31. Tajā pasaules valstu pārstāvji divu nedēļu garumā spriedīs par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, pāreju uz tīrāku enerģiju un iespējām pielāgoties arvien biežākām dabas katastrofām.
Pašreizējās prognozes liecina, ka līdz gadsimta beigām vidējā temperatūra pasaulē varētu paaugstināties par 2,8 grādiem salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu. Tas ievērojami pārsniegtu Parīzes klimata nolīgumā noteikto mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem.