Dienvidkorejietis Hvidže Ims Latviju sauc par mājām
Dienvidkorejietis Hvidže Ims Latvijā nav tikai tūrists. Viņš šeit ieradies pirms desmit gadiem, studējis Latvijas Universitātē, ieguvis vairākus grādus, kļuvis par basketbola komandas Latvijas Universitāte talismanu, piedalījies Latvijas seriālā "Produkts" un pat dziedājis latviski.
Šobrīd Hvidže dzīvo Indijā, kur strādā par sabiedrisko attiecību vadītāju Korejas Kultūras centrā, tomēr atzīst – Latvija viņa sirdī aizvien ieņem īpašu vietu. “Tiklīdz spēru kāju Latvijā, sajutu: šī ir vieta, kur man jābūt. Tā bija sajūta, it kā būtu atradis savas mājas no iepriekšējās dzīves. Un šī sajūta līdz pat šai dienai nav mainījusies,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Hvidže.
Uz Latviju vien ar mugursomu
Viņa ceļš līdz Latvijai bijis gana raibs. Bērnībā Hvidže Korejā sācis aktiera karjeru, vēlāk mācījās ASV, bet pēc tam ar mugursomu devies apceļot pasauli. Viņš pabijis aptuveni 60 valstīs, gulējis hosteļos, reizēm ceļojis ar autostopiem un iepazinis dažādas kultūras. “Es mēdzu nejauši ieklīst universitāšu teritorijās, sēdēt bibliotēkās, vērot cilvēkus un ēst studentu ēdnīcās, visu laiku sev jautājot: “Vai tas man dzīvē vispār palīdzēs?” Tas bija ceļojums, kas bija pilns jautājumu,” atceras Hvidže.
2016. gada maijā viņš pirmo reizi atbrauca uz Latviju un uzreiz sajuta, ka šī valsts varētu kļūt par viņa mājām. “Pirms ierašanās Latvijā man par šo valsti bija gandrīz nulle informācijas. Es negribu, lai manus priekšstatus veido citi cilvēki. Taču Latvijā notika kaut kas maģisks,” viņš atzīst.
Studijas un jauns dzīves ceļš
Latvijā Hvidže izvēlējās studēt starptautisko ekonomiku un komerciālo diplomātiju Latvijas Universitātē. Vēlāk viņš ieguva maģistra grādu Eiropas studijās un ekonomiskajā diplomātijā, bet augstskolā "Turība" studēja stratēģiskās komunikācijas vadību.
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Lai gan Hvidže jau kopš bērnības bija saistīts ar kino un televīziju, Latvijā viņš izvēlējās pamēģināt kaut ko pilnīgi jaunu. “Es domāju, vai turpināt studēt kino un medijus vai arī, tā kā esmu nonācis pilnīgi jaunā valstī, pamēģināt kaut ko citu. Izvēlējos otro variantu. Padomāju, kas man dzīvē patiešām patīk. Nauda un ceļošana. Un tas mani aizveda līdz starptautiskajai ekonomikai un komerciālajai diplomātijai,” viņš ar humoru skaidro.
No studenta līdz aktierim
Tomēr kino un televīzija Hvidžes dzīvē atgriezās. Sākumā viņš Latvijas filmēšanas laukumos parādījās kā masu skatu dalībnieks, bet 2024. gadā tika pie lomas Latvijas seriālā "Produkts". Hvidže piedalījies arī televīzijas projektā "Koreja. Kā pienākas", kur skatītājiem ļāva iepazīt savu dzimteni no vietējā iedzīvotāja skatpunkta. “Sākumā domāju, ka man kā cilvēkam ar citādu etnisko izcelsmi iespējas Latvijā būs ierobežotas. Taču izrādījās tieši pretēji – tas kļuva par milzīgu priekšrocību un veiksmes faktoru,” stāsta Hvidže, kurš Latvijā jau ieguvis daudz vērtīgu kontaktu un cer arī turpmāk attīstīt savu aktiera karjeru.
Kļuvis par LU talismanu
Viens no amizantākajiem Hvidžes Latvijas dzīves posmiem bijis laiks, kad viņš kļuva par basketbola komandas Latvijas Universitāte talismanu. “Būt speciālā kostīmā bija tik jautri. Es varēju bez maksas skatīties spēles, dejot un kopā ar komandu un faniem skaļi atbalstīt savējos,” viņš atceras.
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Dienvidkorejietim šī pieredze nozīmējusi daudz vairāk nekā tikai izklaidi. “Tā kā Latvija nav ļoti daudznacionāla valsts, lai cik labi es šeit pielāgotos, vienmēr zināju, ka esmu ārzemnieks. Taču, atrodoties talismana kostīmā, neviens nezināja, ka esmu ārzemnieks. Tas man lika justies kā īstai kopienas daļai.” Arī šobrīd Hvidže interesējas par sportu Latvijā, īpaši par futbolu, regulāri sekojot "Leevon PPK" spēlēm.
Iemīlējis latviešu mūziku
Hvidže aizrāvies arī ar latviešu mūziku. Daudzi latvieši mūsdienās klausās K-pop jeb korejiešu popmūziku, un dienvidkorejietis smej, ka viņš savukārt ir liels L-pop fans. “Man ļoti patīk latviešu popmūzika. Esmu pat iemācījies dziesmu vārdus un reizēm tos dziedu karaokes bāros Vecrīgā.” Viņš arī pats dziedājis latviešu valodā, tomēr atzīst, ka valoda viņam joprojām ir lielākais izaicinājums. “Es vienkārši nespēju saprast, kāpēc mainās vārdu galotnes – universitāte, universitāšu, universitāti? Korejiešu valodā vārdu pamatformas tā nemainās!” viņš prāto.
Latvijā atgriežas atkal un atkal
Lai gan pašlaik Hvidže dzīvo Ņūdeli un strādā Korejas Kultūras centrā Indijā, Latvija joprojām ir viņa sirdī. Šā gada janvārī viņš devās prom no Latvijas, lai sāktu jaunu dzīves posmu Indijā, taču jau septembrī atkal atlidoja uz Rīgu, šoreiz vienas nedēļas atvaļinājumā. “Es pat pusgadu nenoturējos, jau atkal atlidoju uz Latviju,” viņš smejas. Jaunietim Latvijā ir arī tuvi draugi – Anete, Kārlis, Kristofers un Ina, pie kuriem viņš vienmēr esot gaidīts. “Viņu mājas vienmēr ir atvērtas. Es varu izvēlēties, pie kura palikt. Uzskatu to par absolūtu premium klases priekšrocību,” viņš joko. Taču vislabāk par viņa attiecībām ar Latviju liecina fakts, ka pat Indijā Hvidže mēdz meklēt aviobiļetes uz Rīgu. “Pat tagad, sēžot Indijā, pieķeru sevi meklējam lidojumus uz Latviju. Šķiet, oficiāli esmu kļuvis par Latvijas fanu!”
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Sapņo par dzīvi Latvijā
Dienvidkorejietis neslēpj, ka nākotnē viņš sevi Latvijā redz pavisam nopietni. Viņš pat apsvēris iespēju šeit izveidot savu lauku viesu namu un runā latviešu valodā. “Man ļoti patīk daba, patīk nedēļas nogales pavadīt lauku mājās kopā ar draugiem. Izveidot pašam savu lauku viesu namu būtu absolūti lieliski. Ja to kādreiz patiešām atvēršu, sagaidu, ka visi šī raksta lasītāji atbrauks ciemos!” viņš smejas. Vienīgais lielais jautājums ir viņa vecāki, jo Hvidže ir vienīgais bērns ģimenē. “Ģimene man nozīmē visu. Es domāju: ko, pie velna, tur darītu mana mamma un tētis?” Tomēr viņam jau ir grandiozs nākotnes plāns – nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai iegādātos māju gan Latvijā, gan Korejā un dzīvotu no īres ienākumiem. Nekustamo īpašumu cenas gan nav nekāds joks, taču Hvidže ir neatlaidīgs. “Vai man tas patiešām izdosies? Nu, sekojiet līdzi un redzēsiet!”