"Šeit ir vieglāk un mierīgāk!" - franču operdziedātāja Perīna Madefa par dzīvi Latvijā
Franču soprānu Perīnu Madefu darbs ved uz dažādām pasaules valstīm, tostarp Igauniju, Franciju un Ķīnu, taču jau desmit gadus par savām mājām viņa sauc tieši Rīgu
Perīna ir iemācījusies latviešu valodu un ir laimīga, ka latviešu virtuvē ir kartupeļi. Rīgā aug arī viņas meita Luīze, kas dzimusi attiecībās ar mūziķi Jāni Apeini. Perīna ir dzimusi Lionā, Francijā. Interese par operu viņai radās, pateicoties vecākajai māsai, kura ierosināja piedalīties operas kora noklausīšanās atlasē.
Opera apbūra deviņu gadu vecumā
“Līdz tam es nekad nebiju bijusi operā un pat īsti nezināju, kas tā ir. Pēc noklausīšanās mana pirmā opera bija Džakomo Pučīni Turandota. Jau pirmajās minūtēs biju šokēta, jo opera mani pilnībā apbūra. Pēc izrādes uzreiz teicu mammai: “Mammu, kad izaugšu liela, gribu darīt to pašu!”” – atceras Perīna.
Šī bērnības aizraušanās kļuva par profesiju. Viņa studēja Lionas Nacionālajā augstākajā dejas un mūzikas konservatorijā un zināšanas papildināja Flandrijas operas studijā. Vēlāk sekoja starptautiski konkursi, nozīmīgas lomas un uzstāšanās dažādu valstu opernamos. Viens no nozīmīgākajiem pieturas punktiem viņas karjerā bija 2019. gads, kad Perīna debitēja Latvijas Nacionālajā operā ar Blanšas de Laforsas lomu Fransisa Pulenka operā Karmelīšu dialogi. “Man ir ļoti paveicies, ka bijusi iespēja dziedāt lieliskas lomas. Kad ierados Rīgā, diezgan drīz jau varēju šeit uzstāties. Tā bija patiešām skaista pieredze,” atzīst dziedātāja.
Rīgā dzīve ir mierīgāka
Pirms pārcelšanās uz Latviju Madefa desmit gadus pavadīja Parīzē, tāpēc labi pazīst gan lielpilsētas straujo ritmu, gan dzīvi Rīgā. “Kad atbraucu uz Latviju, sapratu, cik daudz stresa biju piedzīvojusi Parīzē. Šeit dzīve ir vieglāka un mierīgāka. Man patiešām patīk dzīvot Latvijā,” viņa saka.
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Perīna ikdienā runā vairākās valodās, un latviešu valodas apguve nav bijusi vienkārša. “Es ļoti bieži ceļoju, tāpēc man ne vienmēr ir iespēja runāt latviski katru dienu. Valoda nav līdzīga citām, ko zinu, un tā man sagādā grūtības. Tomēr, manuprāt, ja dzīvo kādā valstī, ir tikai normāli mācīties tās valodu. Es vismaz cenšos. Man ir svarīgi mēģināt un spēt sazināties ar cilvēkiem latviski,” uzsver dziedātāja. Viņa atzīst, ka latviešu ēdienos atradusi arī sev tīkamus produktus. “Man garšo kartupeļi, tāpēc Latvijā esmu laimīga! Varu iztikt ar bietēm un kartupeļiem. Taču kūpināti produkti Francijā nav tik ierasti, un sākumā tie arī man bija kaut kas jauns. No Francijas man visvairāk pietrūkst labu kūku un saldumu.”
Meita ir pirmajā vietā
Latvija Perīnai ir svarīga ne tikai profesionāli. Šeit dzīvo arī viņas meita Luīze, kas dzimusi attiecībās ar latviešu operdziedātāju, baritonu Jāni Apeini. Lai gan abu romantiskās attiecības ir beigušās, viņi cenšas saglabāt labu kontaktu un meitai nodrošināt pēc iespējas stabilāku ikdienu. “Protams, tas ne vienmēr ir viegli, taču tāda ir dzīves realitāte, cilvēki ne vienmēr paliek kopā,” atklāta ir Perīna.
Lai meitai nebūtu jāpiedzīvo krasas pārmaiņas ikdienā, abi vecāki atraduši neparastu, taču viņu ģimenei piemērotu risinājumu – Perīna un Jānis joprojām dzīvo vienā mājā, bet katrs savā mājas daļā. Meitai ir sava istaba, no kuras viņa var brīvi doties gan pie mammas, gan pie tēta, tādējādi saglabājot tuvību ar abiem vecākiem un ierasto dzīves vidi. “Mūsu dzīvesveids un darba specifika varbūt daudziem šķiet neparasta, taču mums šāds risinājums darbojas. Tas ir labi mūsu meitai, jo viņas ikdiena nav būtiski mainījusies. Viņa var palikt savā istabā, un viņai nav jāpārceļas no vienas mājas uz otru,” skaidro dziedātāja. Luīzei ir astoņi gadi, un viņa mācās otrajā klasē. Meitene aizrāvusies ar hokeju, kuru savulaik spēlējis arī viņas tēvs. Treniņi notiek trīs reizes nedēļā, turklāt uz ledus jādodas jau pulksten septiņos no rīta. “Tas nav viegli arī man kā mammai, jo pašai ir agri jāceļas.
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Operdziedātājai trīs reizes nedēļā tik agri no rīta gaidīt uz ledus nav pats piemērotākais dienas sākums!” smejoties atzīst Perīna. “Taču meitai hokejs ļoti patīk, un viņa ir priecīga. Tas ir pats svarīgākais.” Arī dzimtā Francija joprojām ir nozīmīga mūziķes dzīves daļa. Tur dzīvo viņas radinieki, kurus dziedātāja apciemo aptuveni trīs četras reizes gadā. Reizēm darba braucieni ļauj apvienot uzstāšanos ar tikšanos ar ģimeni un draugiem. Perīnas mamma jau ir aizsaulē, bet tēvs, māsa un brālis ir apciemojuši viņu Latvijā.
Ceļo darba dēļ, ilgojas pēc Rīgas
Perīnas ikdiena ir nepārtraukta kustība. Viņai nav pastāvīga ilgtermiņa līguma ar kādu lielu ārvalstu opernamu, tāpēc uzstāšanās un darba pienākumi sadalīti starp vairākām valstīm. Aptuveni katru otro nedēļu viņa dodas uz Tallinu, kur strādā Mūzikas akadēmijā un vada vokālo nodaļu, kā arī pasniedz dziedāšanu studentiem.
Viņas profesionālajā kalendārā ir arī Francija un citi starptautiski galamērķi. “Šogad esmu bijusi vairākās valstīs, un tagad man paredzēts brauciens uz Ķīnu. Viss atkarīgs no darba un līgumiem. Protams, ir ļoti grūti tik bieži atrasties tālu prom no meitas, taču tāda ir mana dzīve un profesija,” stāsta Perīna. “Es noteikti priecātos Rīgā uzstāties biežāk. Turklāt dzīvoju tikai piecu minūšu attālumā no operas! Darba dēļ visu laiku ceļoju pa Eiropu un daudz esmu prom no meitas.” Lai arī viņa vēl nezina, vai Latvija būs viņas mājas visu mūžu, pašlaik Rīga ir vieta, kur Perīna jūtas labi. “Operdziedāšana ir nebeidzams process. Katru dienu varu pilnveidoties, apgūt kaut ko jaunu, mēģināt labāk izprast mūziku un attīstīt savas prasmes. Tas ir ļoti aizraujoši. Es cenšos katru dienu kļūt vēl labāka.”