Ludzas novadā no divām automašīnām nozagta prāva naudas summa
Ludzas novadā nepilna mēneša laikā no divām automašīnām nozagti kopumā 1800 eiro un personīgās mantas.
Vienā no gadījumiem zaglim pat nevajadzēja uzlauzt transportlīdzekli, jo tā īpašnieks automašīnu bija atstājis neaizslēgtu. Policijai izdevies noskaidrot vīrieti, kurš, iespējams, saistīts ar abām zādzībām.
Pirmā zādzība notikusi naktī no 19. uz 20. septembri Ludzas novada Pildas pagastā. Daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietotā "Audi" salonā ielauzās zaglis, kurš paņēma "Samsung" mobilo tālruni un 1300 eiro skaidrā naudā. Par notikušo policija saņēma iesniegumu 23. septembrī.
Savukārt 19. oktobrī līdzīgs gadījums reģistrēts Ludzas pilsētā. Šoreiz zagļa uzmanību piesaistīja automašīna "Volkswagen", kuras cimdu nodalījumā atradās naudas maks ar 500 eiro. Tā kā automašīna nebija aizslēgta, zaglis tajā varēja brīvi iekļūt un paņemt naudu.
Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas noskaidroja, ka ar abām zādzībām, iespējams, saistīts 1986. gadā dzimis vīrietis. Izmeklēšana abos kriminālprocesos turpinās.
Par zādzību, kas izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Iespējami arī citi soda veidi, tostarp probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.