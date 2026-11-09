Latvijas Radio koris uzstājas Austrālijā
FOTO: Latvijas Radio koris vērienīgā koncertturnejā nes Latvijas vārdu pāri Austrālijai
Latvijas Radio koris devies vērienīgā koncertturnejā pa Austrāliju, kur no 4. līdz 16. novembrim kopā ar slaveno austrāliešu flautu virtuozi Ženevjēvu Leisiju (Genevieve Lacey) uzstāsies sešās Austrālijas pilsētās.
Pirmie koncerti Brisbenā un Melburnā jau izskanējuši ar lieliem panākumiem, izpelnoties publikas un mūzikas kritiķu atzinību. Turnejas koncerti piesaistījuši lielu Austrālijas klausītāju interesi.
Austrālijas koncertturneja notiek prestižās koncertorganizācijas Musica Viva Australia 2026. gada sezonas ietvaros. 4. un 7. novembrī koncerti ar lieliem panākumiem jau izskanējuši Brisbenā un Melburnā. Tagad koris turpina savu ceļu, lai sniegtu koncertus Pērtas (10. novembrī), Adelaides (12. novembrī), Kanberas (14. novembrī) un Sidnejas (16. novembrī) koncertzālēs.
Austrālijas rakstnieku putnu balsis satiekas ar Latvijas kora skanējumu
Turnejas mākslinieciskajā centrā ir kopīgi veidota koncertprogramma, kurā Latvijas un Austrālijas putnu balsis, dabas skaņu pasaule un cilvēka balss savijas vienotā muzikālā stāstā. Tā tapusi kopīgā Kaspara Putniņa sadarbībā ar Ženevjēvu Leisiju - vienu no Austrālijas spilgtākajām un starptautiski atzītākajām mūziķēm, kuras radošā darbība sniedzas tālu ārpus tradicionālajām blokflautas spēles robežām. Programma veidota kā laika labirints, kurā dažādu gadsimtu mūzika nepastāv lineārā secībā, bet vijas pāri laikam un telpai. Renesanses polifonija sastopas ar romantisma mūziku, Baltijas mūzikas dižgaru skaņdarbiem un laikmetīgajiem jaundarbiem, kas radīti īpaši šai programmai, ļaujot atklāt negaidītas saiknes starp šķietami attālām kultūrām un laikmetiem. Intervijā LR3 Leisija atzina, ka satikšanās ar Latvijas Radio kori ir bijis viņas sens sapnis.
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Koncertos blakus Arvo Perta, Pētera Vaska, Fēliksa Mendelszona un Kerolainas Šovas mūzikai skan arī vairāki pasaules pirmatskaņojumi - latviešu komponista Ērika Ešenvalda jaundarbs Ceremony of Swans jeb "Gulbja dziesma", kurš tapis pēc Musica Viva pasūtījuma, ar Austrālijas mecenātu finansiālu atbalstu. Tā pamatā godalgotās Austrālijas pirmiedzīvotāju – Waanyi tautas rakstnieces A. Raitas (Alexis Wright) romāna The Swan Book (“Gulbja grāmata”) motīvi.
Skaņdarbs apvieno divu tālu zemju kultūras pieredzi, savijot Austrālijas ainavu un tās stāstus ar Latvijas kormūzikas tradīciju un pasaules izjūtu. Programmā iekļauti arī austrāliešu komponistu tandēma Holisas Teilores (Hollis Taylor) un Džona Rouza (Jon Rose) jaundarbu Bird on Byrd un Etheridge River pirmatskaņojumi, kuros putnu dziesmu audio ieraksti kļūst par daļu no muzikālās sarunas starp blokflautu un cilvēka balsi. Rouzs ir viens no Austrālijas eksperimentālās mūzikas pionieriem, vairāk nekā simt albumu autors un prestižās Don Banks Music Award laureāts, savukārt Teilore ir ievērojama zinātniece – zoomuzikoloģe, kura divdesmit gadu garumā pētījusi Austrālijas svilpējstrazda (pied butcherbird) dziedājumus, analizējot tos kā muzikālas struktūras.
Austrālijas kritiķi: “Maģisks muzikāls piedzīvojums”
Austrālijas nacionālā raidorganizācija ABC jau pirms turnejas Latvijas Radio kora un Ženevjēvas Leisijas kopīgo koncertprogrammu bija iekļāvusi starp īpaši gaidītajiem 2026. gada muzikālajiem notikumiem. Latvijas Radio kora vārds pasaules profesionālās mūzikas vidē komentārus neprasa. Kolektīva izcilība un īpašā skaņas kultūra ierindojusi to pasaules ievērojamāko profesionālo koru Olimpā. Arī Austrālijā kora koncerti izraisījuši lielu interesi. Piemēram, Melburnas koncerts prestižajā Melbourne Recital Centre bija izpārdots jau vairākas nedēļas pirms tā norises, arī teju visu nākamo norises vietu koncertzāles jau piepildītas.
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Pirmie koncerti jau izpelnījušies atzinīgus vērtējumus Austrālijas mūzikas presē. Pēc 7. novembra koncerta Melburnā mūzikas apskatnieks Daniels Breiss portālā classikON publicējis recenziju ar nosaukumu "Latvijas Radio koris un Ženevjēva Leisija - maģisks piedzīvojums". Rakstā īpaši izcelta kora un flautistes spēja dabiski, šķietami bez piepūles īstenot muzikāli sarežģītus jaundarbus. Latvijas Radio kori Kaspara Putniņa vadībā kritiķis raksturo ar vārdiem “Born to sing” - “dzimuši, lai dziedātu”. Kritiķis atzinīgi vērtē arī Ērika Ešenvalda “Gulbja dziesmu”, raksturojot to kā emocionāli aizkustinošu un iztēles bagātu.
Mūzika kā tilts uz pasauli
Katra kora turneja ir arī iespēja starptautisko publiku iepazīstināt ar Latvijas un Baltijas kultūru un mūziku, raisīt interesi par mūsu valsti tūristos un investoros – šoreiz līdztekus koncertturnejai Latvijas Radio kora direktore Ilze Paidere-Staķe 6. novembrī Melburnā piedalījās diasporas uzņēmēju un profesionāļu forumā “Latvija fokusā”, kas notika, lai diskutētu par Latvijas attīstību, starptautisko sadarbību, ekonomiskajām iespējām un Latvijas tēlu pasaulē. Īpaši nozīmīga kora viesošanās Austrālijā ir arī latviešu diasporas kopienai – interesi un vēstules koris sācis saņemt jau vairākus mēnešus pirms došanās ceļā.
Laikā, kad Latvijas kultūra cīnās par izdzīvošanu, Latvijas Radio koris ir spilgts piemērs tam, kā Latvijas mākslinieku izcilība un starptautiskā sadarbība ļauj mūsu valsts vārdam izskanēt tālu ārpus Latvijas robežām – vēlreiz apliecinot kultūras nozīmīgo lomu Latvijas starptautiskās atpazīstamības, kā arī uzticamas, inteliģentas valsts tēla veidošanā. Kopā ar ekonomisko un diplomātisko sadarbību tieši kultūra ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, kā Latvija uzrunā pasauli, veido ilgstošas attiecības un stiprina savu klātbūtni starptautiskajā vidē, atgādinot, ka arī nelielas valsts kultūrai var būt patiesi nozīmīga un globāla balss.