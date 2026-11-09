Incidents noticis 3. novembrī Rīgas Latgales priekšpilsētā.
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Šodien 09:42
Rīgā kāds agresīvs vīrietis piekāvis policisti
Rīgā kāds vīrietis uzbrucis Valsts policijas inspektorei, kura bija ieradusies uz izsaukumu. Viņš policistei vairākas reizes iesitis ar dūri. Tagad par notikušo sākts kriminālprocess.
Incidents noticis 3. novembrī Rīgas Latgales priekšpilsētā. Policisti bija ieradušies uz izsaukumu, kad sastapa 1988. gadā dzimušu vīrieti, kurš pēkšņi uzbruka vienai no likumsardzēm, iesitot viņai ar dūri pa seju un krūškurvi. Vīrietis nekavējoties tika aizturēts.
Noskaidrots, ka aizturētais jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā. Dienu pēc incidenta, 4. novembrī, tiesa viņam piemēroja apcietinājumu kā drošības līdzekli.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par uzbrukumu varas pārstāvim saistībā ar tā likumīgu dienesta pienākumu pildīšanu. Par šādu noziegumu likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību.