VIDEO: finanšu disciplīna lauksaimniecībā - bez precīzas uzskaites saimniecības riskē zaudēt gan investīcijas, gan kredītus
No aptuveni 51 000 Latvijas lauku saimniecību, kuras pretendē uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumiem, divkāršā ieraksta grāmatvedību un gada pārskatus pašlaik kārto tikai 3600, raidījumā “Pašu produkts, pašu spēks” atklāja nozares eksperti.
Divkāršā grāmatvedība – priekšnoteikums investīcijām
Nākotnē spēja precīzi uzskaitīt un analizēt finanšu datus kļūs par galveno priekšnoteikumu gan valsts investīciju atbalsta, gan banku finansējuma saņemšanai. Lielākajā daļā saimniecību vienkāršotā ienākumu deklarācija neļauj skaidri nodalīt ģimenes sadzīves tēriņus no saimnieciskās darbības izdevumiem, tāpēc finanšu problēmas nereti paliek nepamanītas līdz kritiskam brīdim. Mazajām saimniecībām, kas pretendē tikai uz platībmaksājumiem, grāmatvedības prasības netiks sarežģītas, bet augošajiem uzņēmumiem jārēķinās ar jauniem noteikumiem.
“Nākotnē divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēma obligāta varētu būt tikai tiem lauksaimniekiem, kuru nolūks ir veikt nozīmīgas investīcijas savā lauksaimnieciskajā darbībā un tam izmantot arī investīciju atbalstu. Pārējām tas nebūs obligāts nosacījums, jo, lai pierādītu savus ieņēmumus un pretendētu uz ienākumu atbalstu par platību, pilnīgi pietiks ar ienākumu deklarācijas informāciju,” gaidāmās izmaiņas nākamajā plānošanas periodā skaidro Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns.
Bankas vērtē naudas plūsmu
Precīza finanšu uzskaite ir kritiski svarīga arī sarunās ar kredītiestādēm, kuru loma nozares finansēšanā turpmāk tikai pieaugs. Pretēji lauksaimnieku vidū nereti valdošajam uzskatam, ka kredīta saņemšanai pietiek ar zemes vai tehnikas ieķīlāšanu, bankas primāri vērtē saimniecības reālo pelnītspēju un spēju apkalpot saistības vairāku gadu griezumā, salīdzinot rādītājus arī ar kaimiņu saimniecībām tajā pašā reģionā.
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“Swedbank” lauksaimniecības virziena vadītājs Rolands Zeltiņš uzsver, ka pat nelielai saimniecībai ir skaidri jāpārzina savi pamatrādītāji uz vienu ražošanas vienību. “Numur viens principā ir uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana un naudas plūsma – vai nu tu spēj, vai nespēj maksāt kredītu. Nodrošinājums ir tikai pēc tam. Lielākoties banka vai lauksaimnieku konsultants pasaka, vai tu vari to atļauties, jo lauksaimniekam šķiet, ka viņš var, bet mēs pasakām – pēc tiem cipariem tavos datos ir nianses, kas jāmaina: jāapsaimnieko mazāks zemes gabals vai nākamos piecus gadus nevarēs pirkt tehniku.”
Finanšu kontrole krīzes menedžmentam
Praktizējošu uzņēmēju pieredze rāda, ka regulāra pašizmaksas kontrole un ilgtermiņa datu uzkrāšana ļauj laikus pamanīt zaudējumus nesošus posmus un sagatavoties tirgus satricinājumiem, piemēram, piena cenu krīzei.
SIA “Ogres piens” lopkopības daļas vadītājs Nils Bergmanis norāda, ka skaitļu analīze palīdz vadīt uzņēmumu bez emocijām. “Mūsu gadījumā datu analīze ir salīdzinoši rutinēts pasākums, un mēs šos datus kolekcionējam jau desmit gadu. Dati nereti parāda, ka ir jāpieņem nepopulāri un skarbi lēmumi. Mēs pagājām malā no graudkopības, jo dati parādīja, ka tas mums nav rentabli. Piena pašizmaksu kalkulējam katru mēnesi, uz datiem mums balstās viss budžets, investīciju plāns un naudas plūsma.”
Aizkraukles novada Zalves saimniecības “Adams farm” pārstāvis Kaspars Ādams piebilst, ka datu apkopošana prasa iekšēju disciplīnu un saimnieka paša ieinteresētību, un mūsdienās pieejamie digitālie rīki šo procesu ievērojami atvieglo. “Ar datiem arī ir jātrenējas, un tas ir ļoti atkarīgs no paša saimnieka – ja viņam interesē kārtība saimniecībā, tad arī darbinieki sekos. Sevišķi tagad ar mākslīgo intelektu tas kļūst vēl vieglāk – viņam tikai jādod tie dati par pašizmaksām, lopbarību, degvielas patēriņu vai cilvēku stundām, jāanalizē un tad tajos brīžos jāpieņem lēmumi, kā iet uz priekšu.”
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„Pašu produkts – pašu spēks. Latvijas lauksaimniecība – mūsu spēks un nākotne" ir TV24 raidījumu cikls, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) veido sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Piecos raidījumos tiek pārrunāts Rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam, tā četri virzieni - augsnes auglība, konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku vadība un to ieviešana praksē. Raidījums veidots kā dialogs starp valsts pārvaldi, lauksaimnieku organizācijām un nozares ekspertiem par Latvijas lauku attīstības virzieniem.
Cikla otrā raidījuma viesi ir SIA “Ogres piens” lopkopības daļas vadītājs Rolands Zeltiņš, AS “Swedbank” Lauksaimniecības virziena vadītājs Nils Bergmanis, saimniecības “Adams Farm” pārstāvis Aizkraukles novada Mazzalvē Kaspars Ādams un Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns. Raidījumu vada žurnāliste Anita Daukšte.