VIDEO: lauksaimniecības veiksmes formula - mērķēts atbalsts tiem, kas ražo
Lai sasniegtu Rīcības plānā Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam noteiktos mērķus un palielinātu konkurētspējīgu uzņēmumu skaitu, valsts atbalsta politika nākotnē tiks tiešā veidā sasaistīta ar saimniecību spēju gūt reālus tirgus ieņēmumus, raidījumā “Pašu produkts, pašu spēks” norādīja nozares eksperti un praktizējoši lauksaimnieki.
Finansējums tiem, kas ražo
Pašlaik produkcijas izlaides (vērtība, ko saražo uz vienu hektāru) rādītāji uz vienu zemes hektāru un darbaspēka vienību Latvijā ir starp zemākajiem Eiropas Savienībā, kamēr ražošanas izmaksas – vienas no augstākajām.
Rīcības plānā Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam, plānojot nākotnes atbalsta instrumentus, Zemkopības ministrija visas valsts saimniecības ir sadalījusi trīs grupās pēc vienota kritērija – lauksaimnieciskās darbības ieņēmumiem uz vienu hektāru. Pirmajā grupā – konkurētspējīgās saimniecības – iekļautas tās, kuru deklarētie tirgus ieņēmumi pārsniedz 850 eiro uz hektāru. Otrajā jeb izaugsmes grupā ir saimniecības ar ieņēmumiem zem 850 eiro vai standartizlaidi virs 500 eiro. Trešo grupu veido dzīvesveida saimniecības bez tirgus ieņēmumiem vai ar ļoti zemu ražošanas apjomu.
Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns uzsver – turpmāk finansējums būs mērķēts tiem, kas reāli ražo. “Tas, ko esam paredzējuši Rīcības plānā – ka ienākumu atbalsts vairāk ir mērķējams un orientējams uz saimniecībām, kuras sasniegs noteiktu tirgus ieņēmumu līmeni uz viena hektāra vienību. Nākotnes ienākumu atbalsta piešķiršana noteikti būs tiešā veidā sasaistīta ar to, kāda ir saimniecības darbības efektivitāte, un vairāk sasaistīta ar ražošanu.”
No finanšu sektora skatpunkta nozarei ir jākļūst orientētai uz biznesu, vērtējot ne tikai kopējo apgrozījumu vai izslaukumu par katru cenu, bet gan reālo peļņu jeb naudas atlikumu pēc visu izmaksu segšanas. Banku analītika rāda, ka no kopējā skaita – nepilni 60 000 – reāli ražo tikai padsmit tūkstoši.
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“Swedbank” lauksaimniecības virziena vadītājs Rolands Zeltiņš norāda, ka arī lauksaimniecībā ir jānosaka skaidri efektivitātes sliekšņi. “Citās nozarēs ārpus lauksaimniecības ir tā izdzīvošanas prasme – ja tev neiet, ja tu nerēķini, ja tev neveicas, tad vienā brīdī tas bizness beidzas un tavā vietā nāk cits. Iespējams, visām saimniecībām īsti nav vietas kopējā tirgū, jo tas rezultāts bieži vien ir ļoti bēdīgs. Ir jābūt kaut kādai robežai, lai, skatoties no subsīdiju politikas viedokļa, ar minimālu apgrozījumu un pienesumu ekonomikā tu kvalificētos subsīdijai.”
Veiksmes atslēga – datu analīze
Praktizējošu saimniecību pieredze apliecina, ka ceļš uz augstāku pelnītspēju prasa nepārtrauktu datu analīzi un gatavību atteikties no tradicionāliem, bet mazāk ienesīgiem virzieniem. Apsaimniekojot 1100 hektāru zemes, SIA “Ogres piens” secināja, ka ierastais kombinētais modelis vairs nestrādā tik efektīvi, cik varētu. Uzņēmuma lopkopības daļas vadītājs Nils Bergmanis skaidro lēmumu mainīt saimniecības struktūru: “Kādreiz bijām tā saucamā kombinētā tipa saimniecība – mums bija piens un graudaugi. Analizējot īpatsvaru, kurš strādā efektīvāk, esam nonākuši pie modeļa, ka ražojam pienu un kvalitatīvu gaļas produkciju, bet no graudaugiem esam mazliet atteikušies, jo tieši graudaugu platības bija tās, kas mūsu efektivitāti pavilka uz leju.”
Savukārt zemnieki, kuriem vēl jācīnās par iekļūšanu augstākās efektivitātes grupā, uzsver, ka līdzās saimnieku pašu darbam ir nepieciešama arī skaidra valsts vīzija un pretimnākšana vietējā tirgus sakārtošanā. Līdzšinējā prakse, kad atbalsts tika izkaisīts bez konkrētiem ražošanas mērķiem, bet publiskie iepirkumi savā apjomā ir nepieejami vidējiem ražotājiem, bremzē izaugsmi.
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Aizkraukles novada Zalves saimniecības “Adams farm” pārstāvis Kaspars Ādams uzskata, ka valstij ir mērķtiecīgi jāpalīdz vietējiem ražotājiem tikt pie pašvaldību pasūtījumiem. “Līdz šim subsīdijas vienkārši ir šķaidītas visiem bez konkrētiem mērķiem. Lai mēs mudinātu saimniekus dažādot savus ienākumus, valstij jāsper viens solis pretim, skolu, bērnudārzu un valsts iestāžu iepirkumos maksimāli dabūjot savus produktus iekšā. Naudai ir jāstrādā un jārada vēl nauda, tā nevar vienkārši izkust,” viņš rezumē.
„Pašu produkts – pašu spēks. Latvijas lauksaimniecība – mūsu spēks un nākotne" ir TV24 raidījumu cikls, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) veido sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Piecos raidījumos tiek pārrunāts Rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam, tā četri virzieni - augsnes auglība, konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku vadība un to ieviešana praksē. Raidījums veidots kā dialogs starp valsts pārvaldi, lauksaimnieku organizācijām un nozares ekspertiem par Latvijas lauku attīstības virzieniem.
Cikla otrā raidījuma viesi ir SIA “Ogres piens” lopkopības daļas vadītājs Rolands Zeltiņš, AS “Swedbank” Lauksaimniecības virziena vadītājs Nils Bergmanis, saimniecības “Adams Farm” pārstāvis Aizkraukles novada Mazzalvē Kaspars Ādams un Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns. Raidījumu vada žurnāliste Anita Daukšte.