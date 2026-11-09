Dzērājšoferi un ātrumpārkāpēji nedēļās nogalē likuši policijai pamatīgi iesvīst
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemē reģistrēti 29 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem trijos cietuši kopumā trīs cilvēki.
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Dzērājšoferi un ātrumpārkāpēji nedēļās nogalē likuši policijai pamatīgi iesvīst

Ziņu nodaļa

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Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemē policistiem darba nav trūcis. Trīs dienu laikā pieķerti pieci autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, bet vairāk nekā 200 šoferu pārkāpuši atļauto braukšanas ātrumu.

Dzērājšoferi un ātrumpārkāpēji nedēļās nogalē liku...

No 6. līdz 8. novembrim Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē kopumā saņemta informācija par 251 notikumu, kuros iedzīvotājiem bijusi nepieciešama palīdzība vai konstatētas iespējamu likumpārkāpumu pazīmes.

Šajā laikā Vidzemē reģistrēti 29 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem trijos cietuši kopumā trīs cilvēki. Savukārt par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem policija pieņēmusi 369 lēmumus par administratīvajiem pārkāpumiem, tostarp 218 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Policija arī konstatējusi piecus transportlīdzekļu vadītājus, kuri braukuši alkohola reibumā. Savukārt atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana bijis viens no biežāk konstatētajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem Vidzemē. No visiem 369 pieņemtajiem lēmumiem vairāk nekā puse jeb aptuveni 59% bijuši saistīti tieši ar pārāk ātru braukšanu.

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