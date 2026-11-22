VIDEO: nauda kontā vēl nenozīmē rentablu darbību: tikai katra desmitā lauku saimniecība strādā konkurētspējīgi
Latvijā no vairāk nekā 50 tūkstošiem lauku saimniecību tikai 5200 ir reāli konkurētspējīgas un spēj strādāt rentabli bez valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumiem, raidījuma “Pašu produkts, pašu spēks” turpinājumā atklāja nozares eksperti.
27 000 ir tā dēvētās dzīvesveida saimniecības, kas uztur lauku ainavu un ražo pašpatēriņam, 18 500 – izaugsmes saimniecības, kurām vēl ir potenciāls kļūt par pilnvērtīgiem tirgus spēlētājiem.
Daudziem lauksaimniekiem finanšu rādītāji rada mānīgu priekšstatu par saimniecības veiksmīgu darbību, jo pozitīvo bilanci kontā nereti nodrošina tikai subsīdijas, kamēr pati ražošana strādā ar zaudējumiem. Sadārdzinoties resursiem un mainoties ģeopolitiskajai situācijai, ņemot vērā arī Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā nākotnē, šāda paļaušanās uz atbalsta maksājumiem kļūst bīstama.
“Ir viena ļoti mānīga lieta zemniekiem pēc iestāšanās Eiropas Savienībā – mums pat lielas saimniecības saka, ka viss ir labi, kontā nauda ir. Un tad, strādājot ar šiem datiem, mēs sakām – paņem nost subsīdijas. Viņš noņem nost subsīdijas, paskatās trīs gadus – viss ir ar zaudējumiem, ražošana ir mīnusos,” Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis uzsver nepieciešamību vērtēt saimniekošanu bez atbalsta maksājumu aizsega.
Viens no galvenajiem finanšu avotiem Latvijas lauksaimniecības izaugsmei ir vietējā tirgus atgūšana. Patlaban tikai 27 % ikdienā patērētās pārtikas ir ražoti Latvijā, bet pārējie 73 % ir miljardiem eiro vērts imports – nauda, ko iedzīvotāji samaksā ārvalstu zemniekiem. Lai gan Eiropas Savienības vienotais tirgus liedz tiešā veidā ierobežot preču plūsmu no citām dalībvalstīm, Latvija var izmantot zaļā kursa un ilgtspējas kritērijus savā labā, publiskajos iepirkumos ierobežojot tālu pārvadātu pārtiku. Kā perspektīvs virziens tiek minēts arī Francijas piemērs, kas valsts un pašvaldību iestāžu ēdināšanā ar likumu aizliedzis izmantot trešo valstu produktus.
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„Pašu produkts – pašu spēks. Latvijas lauksaimniecība – mūsu spēks un nākotne" ir TV24 raidījumu cikls, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) veido sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Piecos raidījumos tiek pārrunāts Rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam, tā četri virzieni - augsnes auglība, konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku vadība un to ieviešana praksē. Raidījums veidots kā dialogs starp valsts pārvaldi, lauksaimnieku organizācijām un nozares ekspertiem par Latvijas lauku attīstības virzieniem.
Cikla pirmā raidījuma viesi ir bijušais zemkopības ministrs Armands Krauze, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Liene Jansone, un Latvijas Lauku Konsultāciju centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Raidījumu vada žurnāliste Anita Daukšte.