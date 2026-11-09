Jau šonedēļ Latvijā gaidāms sniegs. Sinoptiķi atklāj, kur gaidāmi stiprākie nokrišņi
Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā gaidāmi nokrišņi, turklāt vietām lietum pievienosies arī sniegs. Sinoptiķi prognozē, ka laiks kļūs vējaināks, bet autovadītājiem jārēķinās ar iespējamu apledojumu uz ceļiem.
Otrdien vēl gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks. No rīta gaisa temperatūra daudzviet noslīdēs līdz 0...-3 grādiem, savukārt dienā tā sasniegs +2...+6 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš.
Trešdien un ceturtdien debesis lielākoties klās mākoņi, vietām gaidāms neliels lietus un sniegs, bet dažviet Kurzemē līs stiprāk. Ceturtdien piekrastē dienvidu vēja brāzmas var sasniegt 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā nepārsniegs +6 grādus, vien dažviet piekrastē būs nedaudz siltāks.
Arī turpmākajās dienās brīžiem gaidāmi nokrišņi un brāzmains rietumu vējš. Visvairāk nokrišņu prognozēts Kurzemē un Vidzemes rietumos, turklāt pārsvarā tas būs lietus. Gaisa temperatūra būtiski nemainīsies, taču atsevišķos posmos autoceļi var kļūt slideni.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā būs par vienu līdz diviem grādiem vēsāka nekā novembrī ierasts. Savukārt turpmākajās nedēļās gaisa temperatūra lielākoties prognozēta virs normas, vienlaikus palielinoties nokrišņu daudzumam.