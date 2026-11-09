Viņi te ir uz ilgu palikšanu. Vairāk nekā puse pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā izsniegtas Krievijas pilsoņiem
Latvijā vairāk nekā puse no trešo valstu pilsoņiem izsniegtajām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām ir Krievijas valstspiederīgajiem. Viņiem seko Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija.
Pērnā gada beigās Krievijas pilsoņiem bija izsniegtas 10 905 pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tas veido teju 60% no visām trešo valstu pilsoņiem izsniegtajām šāda veida atļaujām Latvijā.
Otrajā vietā ierindojas Ukrainas pilsoņi, kuriem bija izsniegtas 2710 pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Savukārt Baltkrievijas valstspiederīgajiem bija izsniegtas 1825 atļaujas.
Kopumā pagājušā gada beigās Latvijā bija izsniegtas 18 635 pastāvīgās uzturēšanās atļaujas trešo valstu pilsoņiem. Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas valstspiederīgie kopā veido aptuveni 83% no šī kopskaita.
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja dod ārvalstniekam tiesības ilgstoši uzturēties Latvijā, ja ir izpildīti normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi. Tā atšķiras no termiņuzturēšanās atļaujas, kas tiek piešķirta uz noteiktu laiku un konkrēta uzturēšanās pamata.