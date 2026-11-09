Sabiedrība
Šodien 07:07
Pirmdiena būs visai pelēcīga, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi
Pirmdien Latvijā saglabāsies apmācies un salīdzinoši silts laiks. Būtiskas laikapstākļu izmaiņas nav gaidāmas, prognozē sinoptiķi.
Dienā debesis lielākoties klās mākoņi, vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu un dienvidrietumu vējš, bet gaisa temperatūra sasniegs +5 līdz +9 grādus.
Lai gan novembris jau tuvojas vidum, pirmdien gaisa temperatūra saglabāsies virs nulles visā Latvijā. Arī vējš būs lēns, tāpēc diena aizritēs bez būtiskām laikapstākļu pārmaiņām.
Arī Rīgā pirmdien gaidāma apmākusies diena, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Galvaspilsētā pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7…+8 grādiem.